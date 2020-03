17 beveiligings-apps voor Android vergeleken: Google Play Protect scoort slecht

De eigen beveiligingsdienst van Android, Google Play Protect is zo lek als een mandje. Dit blijkt uit onderzoek van een Duits testinstituut. De dienst maakt deel uit van een test waarbij 17 beschermings-apps voor Android zijn vergeleken.

Beschermings-apps vergeleken voor Android

Google belooft met Play Protect dat het een goede bescherming biedt tegen malware op Android. Het moet volgens het bedrijf zelfs twee miljard mensen per dag beschermen. Uit onderzoek van het Duitse AV-Test is dit echter niet helemaal juist. Er zijn 6700 gevaarlijke apps getest met de verschillende tools, maar slechts eenderde van de kwalijke malware werd opgemerkt. Google’s Play Protect merkt 4000 malware-toepassingen dus niet eens op.

Kritisch waren de onderzoekers ook over een andere eigenschap van Google Play Protect. De tool waarschuwt met regelmaat ten onrechte dat een app onveilig is, terwijl dit niet het geval is. Bij dertig van de 2850 apps gaf Play Protect de melding dat de app onveilig was. Bij andere applicaties was dit veel minder en was de foutmarge nul of bleef het beperkt tot slechts een aantal.

In de test van AV-Test behaalde Google Play Protect slechts 6 punten op het gebied van beveiliging. Het best mogelijke resultaat, van 18 punten, werd behaald door de beveiligingsapps van Avira, Bitdefender, G Data, Kaspersky, NortonLifeLock, SK Telecom en Trend Micro. Het is bijzonder dat in het onderzoek een beveiligings-app van Cheetah Mobile is meegenomen. Dit kan gezien worden als één van de meest onbetrouwbare

Wil je helemaal op zeker gaan, dan is het aan te raden te kiezen voor een betaalde antivirus-app op je smartphone, zo luidt het onderzoek.