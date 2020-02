T-Mobile Unlimited Plus abonnement met 5G nu verkrijgbaar

T-Mobile heeft een nieuwe abonnementsvorm gelanceerd in Nederland. Het gaat om de Unlimited Plus bundel welke je ook gelijk kunt gebruiken op het 5G-netwerk, maar het biedt nog een aantal extra’s.

T-Mobile Unlimited Plus

Bij T-Mobile kun je vanaf nu het 5G-abonnement afsluiten. De magenta-gekleurde provider biedt vanaf nu het Unlimited Plus abonnement aan. Hiermee kun je, zodra de uitrol voltooid is, gebruik maken van het 5G-netwerk in binnen- en buitenland. T-Mobile zelf spreekt liever over het 5G Ready-abonnement.

Het abonnement is qua prijs 2,50 euro duurder per maand in vergelijking met het ‘normale’ Unlimited abonnement. Naast toegang tot 5G krijg je nu alvast onbeperkt bellen in de EU en in de VS. Voor data betekent dit dat je 18GB in de EU kunt gebruiken. Daarbij garandeert de provider een ‘Extra veilig online’ pakket. Dit is een antivirussoftware ingebouwd in het netwerk.

Je kunt het T-Mobile Unlimited Plus abonnement vanaf nu afsluiten op de website van T-Mobile. Combineer je meerdere diensten van T-Mobile op één adres, dan krijg je nog extra korting. Onder andere de Galaxy S20-serie kun je gebruiken met het 5G-netwerk dat later dit jaar in Nederland door T-Mobile uitgerold moet worden.