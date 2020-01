T-Mobile presenteert (alvast) het eerste 5G-abonnement

T-Mobile wil als eerste een landelijk dekkend 5G-netwerk aanbieden in Nederland. De provider heeft alvast een 5G-abonnement aangekondigd.

5G-abonnement van T-Mobile

Telecomprovider T-Mobile heeft een nieuw 5G-abonnement aangekondigd. Vanaf volgende maand moet het abonnement beschikbaar zijn om af te sluiten, maar nu deelt het alvast de details. De provider heeft als doel om dit jaar een landelijk dekkend 5G-netwerk op te leveren.

Het is niet bekend of T-Mobile bestaande abonnementen ook toegang geeft tot het 5G-netwerk. Misschien dat dit in het begin niet wordt gedaan, maar later wel. In het eerste kwartaal worden de eerste 5G-toestellen verwacht. Het netwerk moet in de zomer van dit jaar live gaan.

T-Mobile geeft alvast details over het 5G-abonnement. Met dit type abonnement kun je onbeperkt bellen binnen Nederland en de landen in de Europese Unie. Het is een 5G-variant op het al bestaande Unlimited abonnement en omvat ook ingebouwde antivirussoftware. Hiermee wordt onveilig dataverkeer van websites en apps direct geblokkeerd. Binnen Nederland kun je onbeperkt gebruik maken van internet.

Het abonnement zal 37,50 euro per maand gaan kosten, zo laat de magenta-gekleurde provider weten. Vanaf februari is hij voor iedereen beschikbaar. Het bedrag ligt 2,50 euro hoger dan het onbeperkte abonnement dat T-Mobile al op het 4G-netwerk aanbiedt.