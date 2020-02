Vodafone komt met onbeperkt- en 5G-abonnement

Er komen nieuwe abonnementen aan bij Vodafone. De rode provider laat weten dat het met een onbeperkte bundel komt, net als bij de concurrenten.

Vodafone met abonnementswijzigingen

Vodafone zal verschillende wijzigingen doorvoeren in de mobiele abonnementen. Het bedrijf laat weten dat alle klanten met een RED-abonnement toegang krijgen tot het 5G-netwerk als deze beschikbaar is in Nederland.

Vanaf volgende maand moeten de klanten er toegang toe krijgen, maar het zal dan nog niet daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Eerder kwam T-Mobile al met de aankondiging voor een 5G-abonnement.

De Galaxy S20 is de eerste smartphone bij Vodafone met ondersteuning voor 5G

Onbeperkt

Vodafone laat verder weten dat het een onbeperkt-abonnement toe wil voegen aan het portfolio. Hiermee treedt het in de voetsporen van de andere providers T-Mobile, Tele2 en KPN. Zij bieden al langere tijd een zogenoemd Unlimited-abonnement aan.

Klanten van Vodafone zullen met het onbeperkte abonnement 5GB aan data binnen Nederland kunnen verbruiken. Net als bij andere providers kan dit kosteloos elke keer met 1GB worden aangevuld. In het buitenland moet dit aantal uitkomen op 25GB per maand. De prijs van het 5G-abonnement is nog niet bekend. We zullen hierover volgende maand meer te horen krijgen.

Inmiddels kun je de Galaxy S20-serie bij Vodafone bestellen. Dit zijn de eerste smartphones met ondersteuning voor het 5G-netwerk.