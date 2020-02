Vodafone begint met het uitschakelen van het 3G-netwerk

Vodafone is begonnen met het uitschakelen van het 3G-netwerk. De opvolger is al lange tijd beschikbaar en binnenkort komt 5G ook in Nederland. Verschillende fabrikanten stoppen met een deel van het 3G of 2G-netwerk.

Vodafone stopt 3G-netwerk

Vodafone heeft eerder bekend gemaakt dat het stopt met het aanbieden van 3G. Dit doet de roodgekleurde provider om ruimte vrij te maken op het netwerk voor een hogere capaciteit voor 4G. Dit gebruik stijgt nog altijd, zo luidt de mededeling van VodafoneZiggo. Sinds eind 2017 worden geen abonnementen meer verkocht in combinatie met een toestel dat alleen overweg kan met 3G.

Het 2G-netwerk van Vodafone blijft wel in de lucht. Het 3G-netwerk wordt gefaseerd uitgeschakeld, dit zal in de komende weken gebeuren. Klanten zullen overgezet worden naar het 4G-netwerk. Is dat niet beschikbaar, dan worden zij op het 2G-netwerk geplaatst. Volgens Vodafone worden geen problemen verwacht, klanten kunnen hun oude simkaart omwisselen als deze niet overweg kan met 4G.

Oorspronkelijk zou Vodafone in januari stoppen met het ondersteunen van het 3G-netwerk, maar dat is dus met een paar weken opgeschoven.

Andere providers

Vodafone is niet de enige provider dat ruimte vrijmaakt voor het 4G-netwerk. In 2022 zal KPN stoppen met het 3G-netwerk. T-Mobile laat het 3G-netwerk juist in de lucht, maar begint vanaf november met het uitschakelen van het 2G-netwerk.