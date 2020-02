Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra: preview en hands-on

Ieder jaar weet Samsung van veel techliefhebbers de harten sneller te laten kloppen. Dit jaar gebeurt dat met de Galaxy S20-serie. DroidApp heeft de toestellen uitgebreid kunnen proberen. In dit artikel delen we onze eerste ervaringen met de S20, S20+ en S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 preview

Vandaag hebben we bij Samsung de nieuwe toestellen van het merk mogen bekijken en proberen. Zo schreven we vanmiddag al onze Galaxy Z Flip preview. Echter was er natuurlijk ook nog de Galaxy S20-serie. Deze nieuwe serie zal vanaf volgende maand beschikbaar zijn in Nederland, maar we kunnen je alvast wat meer vertellen en laten zien van de Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra.

We hebben uiteraard ook naar het scherm van de toestellen gekeken. Nieuw is namelijk de 120Hz verversingssnelheid. Hierdoor loopt het beeld vloeiender dan ooit tevoren. Dit merk je tijdens het gamen, maar ook tijdens het scrollen door je tijdlijn of de DroidApp App natuurlijk. Standaard staat dit uitgeschakeld en scroll je door op 60Hz verversingssnelheid. Volgens Samsung is het namelijk niet voor iedereen relevant en komt dit ook de accu ten goede. Overigens kan dankzij AI ook de verversingssnelheid automatisch aangepast worden, waarbij gekeken wordt hoe de telefoon gebruikt en welke app zich er voor leent.

Het oogt in de praktijk allemaal erg vloeiend. Daar komt bij dat de drie toestellen een mooi scherm hebben gekregen wat sowieso al goed tot uiting komt. Kleuren komen goed tot hun recht. De drie smartphones hebben Android 10, One UI 2.0 en een Exynos 990 octa-core processor. Deze chipset kan alles goed bijbenen en moet ook weer een verbetering zijn op die van de Galaxy S10-serie.

Tot slot bieden ze allemaal ruimte voor een geheugenkaart, al gaat dat ten koste van de tweede simkaart, en kunnen ze allen in 8K filmen. Maar zolang je geen televisie hebt die 8K ondersteunt, is dat nog wel een dingetje. Maar de S20-serie biedt het in ieder geval vast aan! Overigens is dit wel gelimiteerd tot 5 minuten. Een video van één minuut neemt namelijk al zo’n 600MB aan geheugen in beslag.

Galaxy S20

We gaan alle toestellen kort langs; als eerst de Samsung Galaxy S20. Dit toestel is de ‘kleinste’ van de drie. Hoewel klein niet het juiste woord is. Hij is negen millimeter langer dan de Galaxy S10e maar iets minder breed dan dat toestel. Vergeleken met de rest voelt hij goed aan en ligt hij prettig in de hand. De smartphone heeft drie camera’s, maar alle lenzen die je nodig hebt. Een prima smartphone! De Galaxy S20 is het enige model dat ook als 4G-versie verkrijgbaar is, de rest is er alleen als 5G-versie.

Galaxy S20+

De Galaxy S20+ is een stukje groter, maar ligt ook nog vrij goed in de hand. Tevens is hij een fractie langer dan de Galaxy S10+ en ook tien gram zwaarder. Toch voelt hij niet te zwaar aan. Het toestel kent een aantal extra’s tegenover de Galaxy S20. Toch is het de vraag of je die allemaal nodig hebt. Je zou denken, leuk, een extra camera bij de Galaxy S20+. Echter wordt deze ToF-sensor niet bij de camera gebruikt. De dieptesensor is alleen in gebruik bij Augmented Reality-toepassingen, zo heeft Samsung bevestigd.

Wel kent het scherm een grotere accu (4500 mAh), maar compenseert dat weer door het grotere scherm. Verder biedt het toestel precies dezelfde mogelijkheden als bij de S20.

Galaxy S20 Ultra

Dan natuurlijk de Samsung Galaxy S20 Ultra, de meest uitgebreide en meest dure keuze uit de S20-serie. De smartphone voelt erg groot aan en zelf met grote handen, vind ik hem iets aan de te grote kant. De naam Ultra doet hem zeker eer aan, want de telefoon is nog groter dan de Galaxy Note 10+ en heeft een gewicht van maar liefst 222 gram. Hij voelt wat log en zwaar hierdoor.

De smartphone voelt snel aan, maar in het dagelijks gebruik merk je niet het verschil tussen 8GB aan werkgeheugen of 12GB aan RAM. De camera is dé grote key-feature van de smartphone. De hoofdcamera op het toestel telt 108 megapixel. Hiermee moet het croppen van foto’s ook zonder kwaliteitsverlies mogelijk zijn. Samsung geeft verder aan dat de ToF-sensor hier wél gebruikt wordt bij het fotograferen. Er kan veel sneller scherpgesteld worden dankzij deze sensor.

Space Zoom, zo noemt Samsung de feature die 100x zoom mogelijk maakt. Echter gaat het hier om digitale zoom, en daar schiet je weinig mee op. Dit zorgt namelijk voor flink wat kwaliteitsverlies. Tijdens het zoomen krijg je in de hoek een uitvergroting te zien zodat je ziet waar je inzoomt. Wel kan je tot op zekere hoogte ook optische en hybride zoom gebruiken. We hebben de zoomfunctie vergeleken met de Huawei P30 Pro. Hieronder vind je het resultaat.

Ook hebben we nog wat andere kiekjes geschoten met de Samsung Galaxy S20 Ultra, welke je hieronder kunt vinden, waaronder een foto met de 100x zoom. De S20 Ultra is dus zeker de meest krachtige, maar het is goed om vooraf na te denken of je met het ‘bakbeest’ kunt leven, want hij is groot en zwaar. We geloven er in ieder geval in dat Samsung met de S20-serie weer een reeks mooie, maar dure, producten op de markt heeft gebracht.

Samsung Galaxy S20 pre-order: check hier alle details

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro