Samsung toont tweede vouwbare smartphone: Galaxy Z Flip

Daar is hij dan; de Samsung Galaxy Z Flip, de tweede vouwbare smartphone van de fabrikant. Vanavond werd ook al de Samsung Galaxy S20-serie getoond. We zetten de details van de Galaxy Z Flip op een rijtje.

Galaxy Z Flip aangekondigd

Na de Samsung Galaxy Fold is er nu de tweede smartphone die je op kunt vouwen. Tijdens Samsung Unpacked 2020 heeft de Koreaanse fabrikant de nieuwe Galaxy Z Flip aangekondigd. De telefoon doet qua design lijken op de Motorola Razr, deze werd eerder getoond. De smartphone is in de lengte opvouwbaar en bestaat van boven tot beneden uit scherm. In het midden zit het scharnier en eenmaal dichtgeklapt heb je een vierkant toestel. Samsung laat weten dat het echt vouwbaar glas betreft en dat het toestel meer dan 200.000 keer open en dichtgeklapt kan worden.

In totaal beschikt de Z Flip over twee schermen. Binnenin is er een 6,7 inch Dynamic AMOLED-scherm, met een resolutie van 2636 x 1080 pixels. In een cirkelvormige opening is de 10 megapixel front-camera geplaatst. Aan de buitenkant is er een klein 1,1 inch AMOLED-scherm te vinden. Deze geeft je inzicht in notificaties, maar ook van inkomende oproepen. Naast dit scherm zit de dual-camera met 12 megapixel hoofdsensor en 12 megapixel groothoeklens.

De Samsung Galaxy Z Flip is opengeklapt 7,2 millimeter dik. Is het toestel dichtgeklapt, dan is hij 17,3 millimeter. Samsung is zuinig met het vrijgeven van specificaties. Op basis van diverse bronnen weten we dat het toestel over 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte zal beschikken. De foldable smartphone heeft mogelijk een Snapdragon 855 processor, het enige wat Samsung hierover heeft vrijgegeven is een Octa-core 7nm SoC. Ondanks het grote scherm is de accu op papier wat aan de magere kant; 3300 mAh en deze kan met 15W ‘snel’ opgeladen worden. Natuurlijk heeft de Galaxy Z Flip Android 10 en is er de eigen One UI 2.0 skin.

Verkrijgbaarheid

Het toestel kent drie kleurstellingen; Mirror Purple, Mirror Black en Mirror Gold. De Galaxy Z Flip zal in Nederland beschikbaar zijn vanaf 21 februari 2020 voor een adviesprijs van €1500 in kleuren Mirror Purple en Mirror Black. De gouden Galaxy Z Flip zal dus niet in de Benelux te vinden zijn.