Samsung presenteert nieuwe Galaxy S20-serie en Galaxy Buds+: alle details

Tijdens Samsung Unpacked 2020 heeft Samsung zojuist de nieuwe smartphoneserie ‘Galaxy S20’ aangekondigd. Daarbij heeft de fabrikant de Galaxy Buds+ gepresenteerd. We zetten alle details voor je op een rijtje.

Galaxy S20-serie aangekondigd

Je kon er de afgelopen maanden niet omheen, Samsung komt met de S20-serie. Vanavond was het zover, de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft tijdens een eigen Samsung Unpacked Event de nieuwste S-serie gepresenteerd. Vol trots zien we hier de Samsung Galaxy S20-serie. De serie bestaat uit drie modellen; de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra.

Alle drie de smartphones hebben een display met een 120Hz verversingssnelheid meegekregen. Hierdoor oogt het beeld nog vloeiender en zie je dit niet alleen bij gamen, maar ook tijdens het scrollen door je tijdlijn bijvoorbeeld.

Verder worden de drie S20-modellen geleverd met Android 10 met de One UI skin, hebben ze elk een Exynos 990 octa-core processor, een cirkelvormige camera-opening bovenin het scherm en AKG stereo-speakers. De vingerafdrukscanner is in het scherm geïntegreerd. Een andere overeenkomst bij de drie modellen is dat er met de camera achterop in 8K met 30fps gefilmd kan worden.

De integratie van 5G-technieken is een belangrijk punt voor de S20 serie. ‘5G zal in dit decennium volledig veranderen hoe we communiceren en hoe we de wereld om ons heen ervaren,’ zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland. Deze techniek voor snel internet zal volgens Samsung voor nieuwe ervaringen in het mobiel bellen en gamen gaan zorgen.

Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20 is de ‘instapper’ van de nieuwe serie. Er is dus geen Galaxy S20e meer in de serie aanwezig. De smartphone heeft een beeldscherm met een grootte van 6,2 inch. Voorop zit een 10 megapixel front-camera waarmee je ook in 4K 60fps kunt filmen. Samsung levert de S20 met een triple-camera. Deze biedt een 12 megapixel hoofdsensor, 64MP telephotolens en 12 megapixel groothoeksensor. Naast 3x optische zoom kun je ook 30x digitale zoom gebruiken. De accucapaciteit komt uit op 4000 mAh.

Het standaard model van de S20 verschijnt met 8GB RAM en 128GB opslagruimte voor een prijs van 899 euro. De 5G-versie komt voor 100 euro meer (999 euro) op de markt en beschikt over 12GB RAM. Het toestel verschijnt in drie verschillende kleuren: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink.

Galaxy S20+

Een iets uitgebreidere versie is de Samsung Galaxy S20+. De S20 Plus krijgt een 6,7 inch beeldscherm mee, is 10 millimeter langer dan de S20 en 5 millimeter breder. Aan de voorkant zijn er verder geen verschillen, achterop een subtiele toevoeging; één extra camera. De lenzen zijn gelijk als die van de Galaxy S20, maar de S20+ biedt daar nog een extra ToF (time-of-flight) dieptecamera bij. De accucapaciteit komt neer op 4500 mAh.

Samsung brengt de Galaxy S20+ uit voor een bedrag van 999 euro voor de 8GB/128GB variant. De versie met 5G kost 1099 euro en geeft je 12GB aan werkgeheugen. Ook dit toestel zal te koop zijn in drie verschillende kleuren, Cosmic Grey, Cloud Blue en Cosmic Black vanaf 13 maart.

Galaxy S20 Ultra

Zoals de naam al doet vermoeden heeft de Samsung Galaxy S20 Ultra echt alles in zich. De telefoon heeft een 6,9 inch beeldscherm met bovenin een 40 megapixel front-camera. De achterkant van de Galaxy S20 Ultra ziet er ook een stuk anders uit. De flinke cameramodule doet vermoeden dat de camera nog meer te bieden heeft. Dat zien we dan ook terug aan de specificaties.

De hoofdcamera telt 108 megapixel, en verder is er een 48MP telephoto lens, 12MP groothoeksensor en een ToF-dieptesensor. Samsung heeft deze camera voorzien van Space Zoom. Hiermee kun je zonder in te hoeven leveren op kwaliteit 10x optisch zoomen. Is dat niet voldoende, dan kun je de 100x digitale zoom gebruiken. Verder biedt de smartphone 5000 mAh aan accucapaciteit.

Samsung brengt de Galaxy S20 Ultra alleen als 5G-versie uit, er komt dus geen 4G-model van. De prijs komt uit op 1349 euro voor de 12GB RAM/128GB geheugen versie. Wil je nog meer, dan krijg je voor 1549 euro de Galaxy S20 Ultra met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De S20 Ultra verschijnt alleen in de kleuren Cosmic Grey en Cosmic Black. Vanaf 13 maart 2020 liggen alle S20 toestellen in de winkel!

De Galaxy S20-modellen zijn vanaf vandaag al te pre-orderen bij Coolblue, T-Mobile, MediaMarkt, Belsimpel, Mobiel, KPN en Vodafone.

Galaxy Buds+

Dan zijn er nog de vernieuwde Samsung Galaxy Buds+. Deze vernieuwde draadloze oordopjes zijn voorzien van nog meer verbeteringen ten opzichte van de voorganger. Je krijgt ze gratis bij een pre-order voor de Galaxy S20 Ultra of S20+. Het uithoudingsvermogen is verbeterd. Hierdoor gaan ze niet 6 uur lang mee, maar 11 uur lang. Opladen via de case duurt voortaan 13 uur (in plaats van 22 uur) en met drie minuten laden kun je een uur lang naar je favoriete muziek luisteren.

Met aanrakingen kan Spotify direct gebruikt worden en ook is er de Game Mode. De nieuwe Galaxy Buds Plus werken ook met bijvoorbeeld een iPhone dankzij de ondersteuning voor Apple iOS. Dankzij een nieuwe integratie tussen Spotify en Bixby Routines geniet je eenvoudig van een gepersonaliseerde soundtrack gebaseerd op routines in combinatie met de S20-serie.

De Galaxy Buds+ hebben een prijskaartje van 169 euro meegekregen en zijn er in drie verschillende kleuren; zwart, wit en blauw. Samsung laat weten dat de Buds+ vanaf 14 februari te verkrijgen zullen zijn.

