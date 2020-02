Samsung laat Galaxy Z Flip van alle kanten zien op televisie

Hoewel we in het verleden al veel hebben gehoord over de tweede vouwbare smartphone van Samsung, bleef het van de kant van Samsung relatief stil. Nu laat het merk direct de Galaxy Z Flip zien, van alle kanten.

Galaxy Z Flip op televisie

We hebben in de afgelopen tijd al veel over de tweede vouwbare smartphone van Samsung gehoord en ook wat gezien, waaronder persfoto’s. Toch heeft Samsung ervoor gekozen nu zelf over wat naar buiten te brengen. Naar verwachting krijgt het toestel de naam Galaxy Z Flip, hoewel het bedrijf daar zelf nog niets over heeft bevestigd.

Tijdens de Oscars heeft Samsung een halve minuut lang een commercial uitgezonden ter promotie van het nieuwe toestel. We zien daarbij niet alleen de smartphone van verschillende kanten, maar ook direct een aantal mogelijkheden, waaronder die van het externe beeldscherm aan de voorkant van de telefoon. Je kunt direct een oproep aannemen vanuit dit scherm.

Samsung zal alle details bekend maken tijdens de lancering op Galaxy Unpacked. Dit zal morgenavond plaatsvinden.