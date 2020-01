Samsung Galaxy Z Flip: nieuwe specificaties en teaser

Er is nieuwe informatie opgedoken over het tweede vouwbare toestel van Samsung. De telefoon, die de naam Galaxy Z Flip krijgt, zal voorzien zijn van nette specs en een interessant design.

Galaxy Z Flip in het nieuws

We krijgen meer details te horen over de Samsung Galaxy Z Flip. Dat moet de naam worden van het nieuwe vouwbare toestel van Samsung. Het lijkt erop dat de Z Flip beschikbaar komt naast de huidige Galaxy Fold, wat de eerste vouwbare smartphone is van Samsung.

Leaker Ishan Agarwal heeft van zich laten horen en zegt meer informatie in handen te hebben over het toestel. Daarbij gaat het om de specificaties van de nieuwe smartphone. De Samsung Galaxy Z Flip zou volgens hem beschikken over een 6,7 inch Dynamic AMOLED-display en een 10 megapixel front-camera. De camera aan de achterkant zou 12 megapixel tellen en niet zoals eerder verwacht, een 108MP sensor. Daarbij is er 256GB interne opslagruimte en krijgt de telefoon een 3300 of 3500 mAh accu mee. Dat lijkt op papier wat aan de minder riante kant.

Verder zou Samsung van plan zijn de smartphone uit te brengen in de kleuren paars en zwart, en vinden we over Android 10 de One UI 2.1 skin. Eerder werd al duidelijk dat Samsung een processor van vorig jaar zou willen gebruiken. Mede dat kan erop duiden dat Samsung de Galaxy Z Flip een gunstiger prijskaartje wil geven dan andere vouwbare modellen. Tevens dook ook bovenstaande foto op, een teaser van de nieuwe Z Flip. Wanneer we het nieuwe toestel kunnen verwachten is niet bekend, maar mogelijk is dat al tijdens Samsung Unpacked op 11 februari.