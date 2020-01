Specsheet uitgelekt van Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra

Samsung komt op 11 februari met de aankondiging van de Galaxy S20-serie. Dankzij verschillende bronnen is nu de specsheet van de S20-serie, met de specificaties van de drie smartphones opgedoken. Wat kunnen we verwachten?

Specsheet van Galaxy S20-serie

Leaker Ishan Agarwal heeft meer informatie naar buiten gebracht over de Samsung Galaxy S20-serie. De smartphonefabrikant zal drie modellen uitbrengen in de S20-serie. Dit zullen de Galaxy S20, Galaxy S20+ en S20 Ultra zijn. Van deze drie modellen verschijnt ook een 5G-editie. Bekend is dat alle drie de smartphones een Exynos 990 chipset meekrijgen. Daarbij beschikken ze over 128GB opslagruimte, al is er voor de Ultra ook een 512GB versie beschikbaar.

Als we zo eens goed kijken dan is de sheet zelf niet door Samsung gemaakt, zo kunnen we concluderen. Als de informatie van Agarwal klopt, dan krijgen de drie smartphones een 120Hz beeldscherm, wat zorgt voor een nog vloeiender beeld. De beeldschermgrootte varieert van 6,2 inch en 6,7 inch tot 6,9 inch. In onderstaande afbeelding zien we ook de camera-opstelling waarbij de Ultra een 108 megapixel hoofdcamera krijgt. Bij de Ultra zien we ook 8K filmen, maar informatie over het RAM-geheugen blijven uit. Er gaan geruchten rond over 12GB aan werkgeheugen.

De Galaxy S20 krijgt de laagste accucapaciteit met 4000 mAh, de S20+ zit er met 4500 mAh tussenin en de S20 Ultra krijgt een 5000 mAh accu. Eerlijk gezegd hadden we ook nog een 1TB editie verwacht van de Ultra, net als bij de huidige Galaxy S10-serie. De Ultra zou een zwaargewicht zijn van 221 gram. Rond 13 maart moeten de toestellen in de winkels liggen. Op 11 februari zullen we definitief te weten komen of deze berichten kloppen.

