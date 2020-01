Samsung Galaxy S20: camera-specs en download de officiële wallpapers

Samsung zal over een klein maandje de nieuwe Galaxy S20-serie presenteren. Er is al veel gesproken over de smartphones, maar nu zien we ook de wallpapers. Ook horen we meer over de camera-specificaties.

Galaxy S20 in het nieuws

Op 11 februari is de aankondiging van de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie. De smartphone-fabrikant heeft zelf nog niet gek veel informatie gedeeld, maar van andere bronnen is al het nodige in het nieuws geweest. Nu komen we meer te weten over de camera-specificaties van de drie verschillende toestellen. Er gaan drie telefoons getoond worden door Samsung in de S20-serie. Het gaat om de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. De camera-specs die nu zijn gedeeld zijn als volgt;

Samsung Galaxy S20: 12 megapixel hoofdsensor, 64 megapixel telephotolens, 12 megapixel groothoeklens

12 megapixel hoofdsensor, 64 megapixel telephotolens, 12 megapixel groothoeklens Samsung Galaxy S20+: 12MP hoofdsensor, 64MP telephotolens, 12MP groothoeklens en ToF dieptesensor

12MP hoofdsensor, 64MP telephotolens, 12MP groothoeklens en ToF dieptesensor Samsung Galaxy S20 Ultra: 108MP hoofdsensor, 48MP telephotolens, 12MP groothoeklens en ToF dieptesensor

De 12 megapixel hoofdsensor moet naar verluidt beschikken over de Quad Pixel-technologie, waardoor het aantal pixels hoger ligt dan bij traditionele 12 megapixel camera’s. Er zal 3x optische zoom aanwezig zijn, met een maximum van 30x digitale zoom. Volgens de bronnen zou je met de Galaxy S20 Ultra 100x digitaal kunnen inzoomen. Nu zegt dat niet zo gek veel, want digitaal inzoomen levert enorm veel kwaliteitsverlies op. Samsung zou deze functie ‘Space Zoom’ willen noemen.



Eindelijk lijkt Samsung ook de Pro Video modus te willen toevoegen, waarbij gebruikers zelf de instellingen voor de videocamera kunnen aanpassen. LG biedt deze optie sinds jaar en dag al aan en kan onder verschillende omstandigheden goed van pas komen. Daarbij wil Samsung nog verschillende andere functies toepassen voor betere selfies, en de Ultra zou ook beschikken over 8K video-opname.

Wallpapers

Er zijn ook wallpapers gelekt van de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie. De afbeeldingen vind je hierboven, maar je kunt ze hier als ZIP-bestand downloaden. Zo kun je ze instellen voor op je eigen toestel.

