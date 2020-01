Samsung Galaxy S20+: eerste live foto’s verschijnen op internet

Nog een maandje, dan kunnen we de Samsung Galaxy S20+ verwachten. De smartphone is nu opgedoken op live foto’s. De beelden zijn afkomstig van een doorgaans betrouwbare bron.

Galaxy S20+ live foto’s

Op 11 februari zal Samsung een nieuwe smartphone presenteren; of beter gezegd, een nieuwe smartphone-serie. In plaats van te kiezen voor de naam Galaxy S11 zal de Koreaanse fabrikant beginnen met de S20-serie. Naar verluidt komt deze serie te bestaan uit drie modellen; de Galaxy S20, S20e en S20+. Die laatste zien we nu in duidelijke live foto’s. Verwachting is dat de S20+ veel zal lijken op de S20 maar dan een slagje kleiner.

Op de foto’s zien we een stijlvol toestel met erg dunne schermranden en een opvallende kleine punch-hole, een opening in het scherm voor de front-camera. We zagen deze designstijl al terug bij toestellen uit de nieuwe A-serie zoals de Samsung Galaxy A51, welke je sinds dit weekend kunt kopen. Op de foto’s zien we ook dat de schermranden wat gebogen zijn.

Dan zien we de enorme cameramodule aan de achterkant. Het lijkt een trend te zijn, een grote cameramodule en ook Samsung doet hier dus aan mee. De Galaxy S20+ lijkt over vijf camera’s te beschikken, waarbij de hoofdsensor 48 megapixel telt. We zien een kleinere sensor, waarvan we vermoeden dat dit een dieptecamera is. Eerder gingen er geruchten rond over een 108 megapixel sensor, maar dat is dus niet het geval. De bron meldt dat de telefoon in 8K video’s kan maken.

We zien op de foto dat de telefoon ook 5G-ondersteuning krijgt, maar het is niet bekend of deze variant dan ook in ons land zal verschijnen. Op 11 februari zullen we tijdens Samsung Unpacked alle details te horen krijgen.