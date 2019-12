‘Samsung Galaxy S20 wordt nieuwe naam vlaggenschip, komt in februari’

Er zijn nieuwe berichten opgedoken over de opvolger van de Samsung Galaxy S10-serie. Samsung zal de nieuwe generatie Galaxy in februari presenteren, maar kiest niet voor de naam Galaxy S11. Het nieuwe toestel zou Galaxy S20 genoemd gaan worden.

Samsung Galaxy S20 wordt de naam

Door de Koreaanse fabrikant wordt momenteel gewerkt aan een mooie opvolger voor de Galaxy S10-serie. De smartphone wordt achter de schermen ontwikkeld, maar hier en daar hebben we al wat nieuws over het toestel vernomen. Er gingen enige tijd geleden al berichten rond over dat Samsung het toestel geen S11 maar Galaxy S20 zou noemen. Deze berichten worden nu opnieuw bevestigd door een andere bron, een bron die vaker vroegtijdig informatie over Samsung in handen heeft.

Met de komst van het jaar 2020 wil Samsung zelf ook met de nieuwe naam, Galaxy S20, een nieuwe weg inslaan, zo weet de bron IceUniverse te melden. Dat is toch weer wat anders dan een ander gerucht, waarbij gesuggereerd werd dat de Galaxy S- en Galaxy Note-serie samengevoegd zou worden tot Galaxy One. Mogelijk is Samsung hier toch op teruggekomen.

Eerder verschenen renders van de Galaxy S20/S11

Verschillende fabrikanten hebben na het cijfer 10 gekozen voor het cijfer 20. Zo zagen we dat ook terug bij de Huawei P20, als opvolger van de P10 en de Honor 20, als opvolger van de Honor 10. Apple houdt met haar iPhone-modellen nog wel vast aan een opvolgende nummering.

Wanneer kunnen we dan de Galaxy S20 verwachten? Volgens een Israëlische website zou Samsung op 11 februari de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie willen onthullen. dat moet dan niet het enige zijn, er gaan ook geruchten dat Samsung op die dag de Galaxy Fold 2 wil presenteren, welke eerder uitlekte. Of deze berichten kloppen, dat is niet bekend. We nemen de informatie tot nu toe nog even met een korreltje zout.

Onleaks heeft tot slot nog een nieuwe render gedeeld, waarbij we de camera van de Galaxy S11+/S20+ zien.

Next up, the #GalaxyS11Plus…😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019

