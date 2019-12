Samsung Galaxy Note 10 Lite: alle details en prijzen zijn uitgelekt

We hebben in de laatste weken al veel gehoord over de Samsung Galaxy Note 10 Lite. Er lijkt nu niks meer geheim te blijven, want alle specificaties en prijzen zijn bekend geworden.

Galaxy Note 10 Lite: alle details

Samsung komt binnenkort met de Samsung Galaxy Note 10 Lite en S10 Lite. Over dat eerste toestel komen we nu nog meer te weten. Zo melden de geruchten dat de telefoon in januari ook in Europa uitgebracht moet worden. Samsung zal het toestel van aardige specificaties voorzien, maar in plaats van een nieuwe processor te leveren, voorziet Samsung het toestel van een oudere processor; de Exynos 9810. Dit is een processor van zo’n 1,5 jaar oud, welke we ook in de Galaxy S9 zagen.

De specificaties en prijzen die we nu te weten komen, zijn afkomstig van een officieel datablad van Samsung. Daarop staat dat de Galaxy Note 10 Lite op de markt wordt gebracht voor 609 euro. Voor dit geld krijg je een toestel met 6,7 inch AMOLED-beeldscherm met Full-HD+ resolutie.

Verder is de smartphone voorzien van een 32 megapixel front-camera en een triple-camera aan de achterkant. Deze bestaat uit een 12 megapixel (f/1.7) hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens (f/2.2) en 12 megapixel telelens met 2x optische zoom (f/2.4), autofocus, flitser en AI. Er kan ook gefilmd worden met 60fps in 4K.

De Samsung Galaxy Note 10 Lite krijgt 6GB RAM mee met 128GB interne opslagruimte, met geheugenkaartslot. Er is verder een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. Uiteraard is de S Pen er weer, welke verder uitgebreid is vol met nieuwe mogelijkheden. Vanuit de doos zal de smartphone met Android 10 uitgebracht worden. Volgens de berichten komt de telefoon op 10 januari uit in geselecteerde markten binnen Europa.

De smartphone komt beschikbaar in de kleuren rood, zwart en ijsblauwe-kleur. Zodra er meer te melden is, houden we je op de hoogte.

