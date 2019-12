Officiële productfoto’s van nieuwe Samsung Galaxy Note 10 Lite duiken op

Een betrouwbare bron heeft de hand weten te leggen op beelden van de Samsung Galaxy Note 10 Lite. De smartphone die we nu van alle kanten krijgen te zien, wordt binnenkort verwacht.

Galaxy Note 10 Lite foto’s

De Duitse collega’s van Winfuture hebben weer de hand weten te leggen op een nog onaangekondigde smartphone. Samsung zal binnenkort de nieuwe Galaxy Note 10 Lite presenteren, mogelijk samen met de Galaxy S10 Lite. Van het eerst genoemde model hebben we nu duidelijke beelden.

Dankzij de uitgelekte beelden zien we goed hoe de Samsung Galaxy Note 10 Lite eruit zal komen te zien. De smartphone krijgt een kleine camera-opening bovenin het midden van het scherm. Daarbij zien we een triple-camera aan de achterzijde van de Lite, waarschijnlijk bestaande uit een 48MP hoofdsensor, en verder een groothoeklens lijkt aanwezig.

Samsung zal naar verwachting de Galaxy Note 10 Lite voorzien van de nieuwe S Pen, welke verbonden is via Bluetooth 5.1. Verwacht wordt dat de telefoon in de komende dagen officieel het licht zal zien. In Duitsland zou de telefoon een prijskaartje krijgen van rond de 669 euro.