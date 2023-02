Samsung Galaxy A22, A50 en Note 10-serie krijgen januari-update

Een nieuwe update wordt uitgerold voor vier modellen van Samsung. Niet alleen krijgt de Galaxy Note 10-serie de update van januari, de nieuwe security-patch staat ook klaar voor de Samsung Galaxy A50 en de Galaxy A22.

Updates bij Samsung

In de afgelopen weken heeft Samsung al de nodige toestellen voorzien van een update. We zien dat nu ook; de smartphones die nu bijgewerkt worden zijn de Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy A50, de Samsung Galaxy Note 10 en de Galaxy Note 10 Plus. DroidApp ontving van verschillende lezers, waaronder Jaco en Ad een melding dat er updates gedownload kunnen worden op je Samsung.

Maar wat brengt de update in kwestie allemaal? Allereerst is er beveiligingsupdate januari 2023. Deze nieuwe security-patch brengt enkele tientallen patches tegen kwetsbaarheden die gevonden zijn in Android. Niet alleen vanuit Google zijn de nodige zaken aangepakt, ook Samsung zelf heeft eigen tientallen patches toegevoegd aan de januari-update. Het gaat hier om patches en verbeteringen specifiek voor onderdelen van Samsung zelf.

Wanneer je de update kunt binnenhalen, krijg je hiervan een melding op je toestel.

