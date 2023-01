Samsung deelt details over eigen januari-update; 20 eigen patches voor One UI

Samsung heeft voor de eerste paar toestellen de beveiligingsupdate van januari al verspreid. In de komende weken zullen meer toestellen volgen. Bovenop de patches van Google zijn door Samsung zelf ook nog de nodige kwetsbaarheden aangepakt; die worden nu uitgelicht door de fabrikant.

Samsung over januari-patch

Als er één merk is dat in de afgelopen tijd meters heeft gemaakt met het updatebeleid, dan is het Samsung wel. De fabrikant voorziet zelfs de goedkoopste toestellen op regelmatige basis van updates. In de komende tijd zullen we naar verwachting weer veel berichten langs zien komen over de januari-update. Donderdag schreven we al dat de update beschikbaar is voor de Galaxy S21-serie. Google zelf pakt, met hulp van partners, al tientallen kwetsbaarheden aan in Android, ook fabrikanten zelf halen nog even de bezem door de gangen heen.

Samsung laat weten dat met de security-patch van januari ook vanuit hen nog een twintigtal zaken worden aangepakt. In totaal gaat het dus om twintig specifieke Samsung-patches. Deze hebben betrekking op verschillende zaken. Zo zien we in de mededeling dat er zwakke plekken zijn gedicht in de verbindingen via NFC en WiFi. Ook is een kwetsbaarheid gevonden in de Telefoon-app en in het eigen beveiligingsgedeelte Knox. Het afsluiten van ‘Veilige Map’ moet ook beter verlopen. Onder sommige omstandigheden kon de applicatie niet correct afgesloten worden. Samsung heeft ook nog enkele andere zaken aangepakt.

In de komende tijd zullen verschillende modellen bijgewerkt worden met een update. Krijg je een update binnen op je (Samsung-) apparaat, dan horen we het heel graag van je, zodat we hierover kunnen berichten. Stuur ons een mailtje naar redactie at droidapp.nl, graag samen met een screenshot.

