Samsung Galaxy A14 aangekondigd: betaalbaar, kleurrijk, 5G en 4 jaar updates

Waar de Samsung Galaxy A13 voorlopig nog jarenlang kan rekenen op updates, is inmiddels de opvolger aangekondigd. We maken nu kennis met de nieuwe Samsung Galaxy A14, voorzien van 5G.

Samsung Galaxy A14

In het betaalbare instapsegment heeft Samsung de nieuwe Samsung Galaxy A14 aangekondigd. De smartphonefabrikant kondigt het toestel aan als opvolger van de Samsung Galaxy A13, wat al een vrij compleet toestel was en van de basisbenodigdheden voorzien is. Onlangs is dit toestel bijgewerkt met de update naar Android 13. Nu is het dus tijd voor een opvolger, in de vorm van de Samsung Galaxy A14. De smartphone in kwestie heeft direct 5G meegekregen, en daarmee helemaal op de toekomst voorbereid.

De Samsung Galaxy A14 heeft een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm meegekregen met een 90Hz verversingssnelheid. Dat is een serieus goede eigenschap voor een toestel in het instapsegment. De smartphone van de Koreaanse fabrikant komt op de markt met een niet gespecificeerde octa-core processor, 4GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 64GB of 128GB. Je kunt het geheugen van de Galaxy A14 uitbreiden met een geheugenkaart.

Voor het maken van foto’s zijn er drie camera’s aan de achterkant. Dit zijn een 50 megapixel hoofdlens, een 2 megapixel macro- en 2 megapixel dieptelens. Er is een 5000 mAh batterij aanwezig, welke met 15W opgeladen kan worden. De nieuwe Galaxy A14 5G komt met Android 13 en heeft One UI 5. Je kunt kiezen uit een mintgroene of zilveren kleur. Ook een zwarte kleur is te kiezen. De kleur paars die we terugzien op de foto, komt zover het lijkt niet naar Nederland.

Updates

De nieuwe telefoon mag dan uitgebracht worden in het middensegment, aan het updatebeleid is ook gewoon gedacht. De smartphone krijgt twee Android-updates (Android 14 en Android 15) en vier jaar aan beveiligingsupdates.

Verkrijgbaarheid

Samsung laat weten dat het toestel vanaf medio maart in Nederland verkrijgbaar is. Informatie over de prijs is er niet. De 5G-versie van de Galaxy A13 zit inmiddels op een prijs van rond de 220 euro. Onbekend is of de Galaxy A14 ook als 4G-versie verschijnt.