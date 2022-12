Dit zijn de 30 beste Android-apps van 2022

Ieder jaar zetten we op een rijtje wat de beste apps van het afgelopen jaar zijn. In de afgelopen twaalf maanden hebben we weer een hoop applicaties besproken op DroidApp. Maar wat zijn de beste apps van 2022? We hebben het voor je samengevat in dit artikel.

Beste apps van 2022

Het jaar 2022 hebben we al meermaals besproken op DroidApp, waarbij we doelen op de verschillende specials en jaaroverzichten die online zijn verschenen. Zo kon je al op onze website de DroidApp Awards 2022 terugvinden met daarin de beste smartphones, en is er het Android jaaroverzicht. Op DroidApp hebben we in het afgelopen jaar een groot aantal apps behandeld, en dus is het nu een mooie gelegenheid om terug te blikken op de beste apps van 2022. Welke applicaties mogen niet ontbreken op je smartphone of tablet? We hebben ze hieronder, in willekeurige volgorde voor je neergezet.

KNMI

De app van het KNMI is dit jaar (eindelijk) in een nieuw jasje gestoken. Naast een nieuw ontwerp van de applicatie, werden er ook handige toevoegingen gedaan. Zo werd het mogelijk om per dag de neerslagverwachting in millimeters te bekijken, in plaats van in procenten. De KNMI app hebben we dit jaar uiteraard weer meegenomen in de weer-app test 2022.

Bitwarden

De app Bitwarden hebben we eerder uitgebreid besproken op DroidApp. Het is een ontzettend handige tool, die je gratis kunt gebruiken. Met de tool kun je alle wachtwoorden opslaan in een beveiligde omgeving. Deze kun je ook importeren uit bijvoorbeeld Chrome. Het werkt niet alleen op je computer, maar ook op je smartphone voor bijvoorbeeld je apps. Ideaal. Er is ook een wachtwoordgenerator aanwezig waarmee je wachtwoorden kunt maken.

ANWB Onderweg

In september werd een grote update uitgerold voor de ANWB Onderweg app. De applicatie is voorzien van een optie om te navigeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersdrukte en kun je ook de tankstations of laadplaatsen tonen op de kaart. Hiervoor is ook weer gedacht aan verschillende handige toevoegingen.

TomTom Go Navigatie

Eerder dit jaar publiceerden we onze uitgebreide TomTom Go navigatie review. Deze applicatie is een handig en fijn alternatief voor de bekende navigatie-apps. Daarnaast heeft TomTom gedacht aan verschillende handigheden. Denk aan de mogelijkheid om hem te gebruiken in combinatie met Android Auto. Tevens kun je veel kaarten offline downloaden, wat handig is voor op vakantie. De verkeersinformatie is ook in de routeplanner verwerkt, net als flitsers en tolwegen. Ook is er een versie voor de vrachtwagen.

OkyDoky

Op DroidApp hebben we eerder al een uitgebreid artikel geschreven met tal van apps waarmee je een nieuwe taal kunt leren. Een interessante applicatie die je hier ook bij kan helpen is OkyDoky. Met deze app kun je kiezen uit 27 talen die je, in 26 gevallen, vanuit het Nederlands kunt gebruiken. In OkyDoky kun je kiezen voor een eigen volgorde en kun je ook een keuze maken uit verschillende soorten taalopdrachten.

Lekkerder bij de Boer

Bij een groot aantal boerenbedrijven kun je terecht voor het kopen van hun eigen producten. Met de Lekkerder bij de Boer app kun je zien bij welke boer je terecht kunt voor verse kaas, eieren, melk, vlees en andere producten. Je ziet de openingstijden en je kunt ook direct naar het desbetreffende bedrijf navigeren.

Money Lover

Met de app Money Lover krijg je nog beter inzicht in je financiën. Je kunt verschillende potjes aanmaken en zo de inkomsten en uitgaven hiervan bijhouden. Dit kan niet alleen op je smartphone, maar ook op een tablet of via de webversie op de computer. Op vakantie, waar je in een land zit met een andere valuta kan dit ook makkelijk, doordat je gemakkelijk de valuta in een portemonnee aan kunt passen.

Baby Tracker

Vaders en moeders kunnen aan de slag met de app Baby Tracker. Deze app laat je van alles bijhouden over je baby. Denk aan de voedingen, het wisselen van de luier, maar ook zaken als het gewicht en de lengte van de pasgeboren baby. Alle informatie wordt gebundeld in grafieken en statistieken. Een handige eigenschap van de app is dat je de gegevens kunt synchroniseren met het account van je partner.

Replaio

De telefoons van tegenwoordig hebben nog maar zelden een FM-radio aan boord. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven in de vorm van apps. Dat zien we ook terug met de app Replaio. Met deze fijne applicatie heb je de keuze uit meer dan 50.000 radiostations uit binnen- en buitenland. Hierbij kun je ook filteren op verschillende categorieën zoals kerst of kinderen. Met de favorieten-knop heb je snel je geliefde radiostations binnen handbereik. Ook kun je in de geschiedenis zien welke tracks door het radiostation al zijn afgespeeld in de afgelopen tijd.

WhatsApp

WhatsApp heeft in de afgelopen twaalf maanden genoeg updates ontvangen. Sinds mei kunnen we aan de slag met het het reageren op een bericht met een emoji, wat je kunt zien als het ‘liken’ van een bericht. Verder kun je nu een eigen WhatsApp Avatar maken. Een andere functie die werd uitgerold, heeft te maken met de WhatsApp Community’s, die je vanaf nu kunt gebruiken.

Good Lock

Sinds dit jaar kunnen we Samsungs eigen Good Lock app officieel downloaden in ons land. Met deze app kun je nog meer zaken personaliseren op je Samsung Galaxy. De vormen en symbolen in de navigatiebalk kun je met de app aanpassen, net als speciale live achtergronden, systeem opties en de statusbalk. Je kunt er alle kanten mee op. De app is te downloaden uit de Galaxy Store op je Samsung.

Proton Calendar

We kennen ProtonMail al, als veilige dienst voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten. Sinds dit jaar kun je ook je agenda beheren in een veilige dienst van het Zwitserse bedrijf. Dit is de app Proton Calendar en geeft je verschillende opties en mogelijkheden. De opgeslagen afspraken en agenda-items worden met encryptie opgeslagen.

Reflectly

Een dagboek bijhouden, maar dan op een andere manier, dat kan met de app Reflectly. Deze applicatie laat je dagelijks je gevoel delen, maar ook een tekst schrijven over je dag, waarna je ook een dagelijkse motivatie krijgt van de app. Het is een dagboek-app die je bewuster moet maken.

Truckmeister

Flitsmeister voor vrachtwagenchauffeurs. In 2022 brachten de makers van één van Nederlands’ populairste app de app Truckmeister uit. De functies die we kennen uit Flitsmeister zijn hierbij geoptimaliseerd voor de vrachtwagenchauffeurs. Tevens zijn er nog een aantal extra opties toegevoegd. Denk hierbij aan het delen van ritten met de opdrachtgever. Een andere optie is om veilige locaties te vinden voor het parkeren van je vrachtwagen.

Tango

Tango is een naam die je kent van de tankstations. Nu is er ook de Tango app. De keten maakt het mogelijk om met kortingen op de literprijs te tanken. Ook mobiel parkeren behoort tot de mogelijkheden. Dankzij de koppeling met de dienst Snappcar kun je bijverdienen met het verhuren van je auto. De besparingen die je doet via de Tango app kun je direct verrekenen, of toevoegen aan je tegoed in de app.

Grand Prix Radio

We zijn voor het kijken van de Formule 1-races afhankelijk geworden van ViaPlay. Niet iedereen is daar even blij mee. Gelukkig is daar een alternatieve oplossing voor. Dit kan met de Grand Prix Radio app. Deze toepassing geeft je de mogelijkheid om bij een huidige race te luisteren naar het commentaar van Olav Mol. Deze kun je kosteloos synchroniseren met de uitzending.

Health Sync

Gebruik je voor het bijhouden van je sportactiviteiten meerdere diensten en apps? Dan is het goed mogelijk dat deze niet allemaal samenwerken met elkaar. Soms erg frustrerend. Gelukkig is er de app Health Sync. Deze applicatie maakt het mogelijk om gegevens uit de ene app te synchroniseren met de andere app. Zo is er bijvoorbeeld de handige koppeling mogelijk tussen Garmin Connect en de app van Google Fit. Je hebt er eenmaal ingesteld geen omkijken meer naar, alles gebeurt op de achtergrond.

Bitvavo

Een andere app die we in 2022 beschreven was Bitvavo. De naamsbekendheid is inmiddels flink gegroeid. Met de app van Nederlandse bodem kun je aan de slag met het handelen in crypto. Ga je voor de Bitcoin, Ethereum of toch een andere munt? Met de Bitvavo 2.0 app die eerder dit jaar werd uitgerold, kwam er een nieuw design en andere manier van bedienen. Door je via deze link aan te melden kun je direct profiteren van voordelen van Bitvavo. Je betaalt bijvoorbeeld over de eerste 1000 euro geen handelingskosten.

MijnGegevens

De Rijksoverheid heeft de MijnGegevens app uitgebracht. Met deze applicatie heb je toegang tot alle verschillende informatie die gekoppeld is aan je DigiD account. Hierbij gaat het over informatie over je werk en inkomen, kadastrale gegevens, de WOZ en bijvoorbeeld diploma’s en familiegegevens.

Airbnb

Ga je op vakantie, dan behoort het boeken van een accommodatie via Airbnb een handig idee. De applicatie is eerder dit jaar voorzien van een flinke update. De nieuwste versie moet het reizen nog fijner maken. Je kunt gerichter zoeken naar vakantieadressen, maar ook kun je een reis splitsen tussen meerdere locaties, zodat er betere aanbiedingen voorgeschoteld kunnen worden.

Google Translate

Aan het begin van dit jaar werd de Android-app van Google Translate voorzien van een compleet nieuw jasje. Met het nieuwe Material You-design is de vormgeving flink op de schop gegaan. Qua functionaliteit heb je nog steeds de vele mogelijkheden. Denk aan het vertalen van tekst op een afbeelding, of het vertalen van een gesprek. Het nieuwe ontwerp maakt het geheel wat overzichtelijker en ook is de microfoon-knop prominenter in beeld verschenen.

Google Wallet

Google lanceerde in mei een nieuwe applicatie, Google Wallet. Het is de vervanger voor Google Pay met eigenlijk niet eens zo gek veel nieuwe verbeteringen. Je kunt er je mobiele betaalpassen aan toevoegen, mits de bank dit ondersteunt, en je klantenkaarten opslaan. In de toekomst moeten ook andere pasjes zoals een OV-kaart of ID-kaart toegevoegd kunnen worden, al is het goed mogelijk dat Google deze functionaliteit – voorlopig – alleen voor de Verenigde Staten beschikbaar stelt.

Tikkie

De app ‘Tikkie’ is een ontzettend handige app voor het uitsturen van een betaalverzoek. Het delen van kosten met een groep wordt vanaf dit jaar nog makkelijker gemaakt. Je kunt namelijk een ‘Groepie’ aanmaken waarmee je dit handig kunt regelen. Andere groepsleden kunnen hun uitgaven ook in die groep zetten, waarna alle uitgaven samen onder elkaar verdeeld kunnen worden.

TomTom Go Ride

Ben je motorrijder en wil je graag van A naar B navigeren, dan heeft TomTom daarvoor dit jaar de TomTom Go Ride app uitgebracht. Deze navigatie-app is speciaal geoptimaliseerd voor degenen op de motor. Je kunt kiezen uit drie verschillende soorten routes, zoals snel, spannend of superspannend. Hierbij wordt er extra rekening gehouden met bochten en heuvels. Bij het plannen van je route van A naar B kun je ook kiezen voor tussenstops.

Google Maps

Een app die zeker al een tijd uit is, maar nog steeds voor velen een must-have is, is Google Maps. Het afgelopen jaar zijn weer de nodige nieuwe functies uitgerold. Vanaf nu kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor een milieuvriendelijke route. Hiermee wordt gekeken welke route het meest efficiënt is voor jouw auto. Ook zijn er nieuwe kaarten en komen er nieuwe functies beschikbaar voor de Live View-functionaliteit.

DynamicSpot

Aan het eind van het jaar werd de nieuwe iPhone 14 getoond aan het publiek. Apple presenteerde een ‘hippe’ eigen versie van de notch, in de vorm van het Dynamic Island. Dit dynamische eiland kun je nu simuleren op je eigen Android-toestel met de app DynamicSpot. Rondom de camera-opening aan de voorkant wordt een zwarte balk getoond met daarin de melding.

Angry Birds Classic

Het ooit zo populaire Angry Birds is dit jaar in een verbeterd jasje gestoken. Je kunt aan de slag met de game Angry Birds Classic. Hiermee heb je het bekende traditionele spel, dat overweg kan met de nieuwste toestellen en apparaten. Het nieuwe spel van Rovio biedt uren speelplezier en is dankzij het eenmalige kleine bedrag dat je betaalt, advertentievrij te spelen.

Oxxio app

We schreven ook over de nieuwe Oxxio app. Klanten van deze energieaanbieder hebben een erg handige, complete app gekregen. Je krijgt nauwkeurig inzicht in je gas- en stroomverbruik. Dit alles met statistieken, grafieken en overzichten. Je ziet ook hoe je het doet qua verbruik in vergelijking met andere huishoudens. Ook kun je zelf makkelijker filteren in verschillende perioden.

Mastodon

Als er één app is die in het afgelopen jaar flink aan populariteit heeft gewonnen, dan is het wel Mastodon. Sinds Elon Musk het sociale netwerk Twitter heeft overgenomen en vrij radicale besluiten heeft genomen, waren veel gebruikers er wel klaar mee. Mastodon werd gezien als hèt alternatief voor Twitter. In dit artikel lees je alles over Mastodon. Heb je je al aangemeld bij Mastodon, volg dan hier DroidApp.

Duolingo

Duolingo blijft een hele fijne app voor het leren van een nieuwe taal. In 2022 hebben de ontwikkelaars een compleet nieuwe versie van de applicatie uitgerold. Lang niet elke gebruiker is er even blij mee. Het geeft namelijk minder vrijheid in wat je wilt leren. Volgens Duolingo komt dit het leerproces voor een nieuwe taal wel ten goede.

Bonustip: DroidApp app

Onze eigen DroidApp app mag natuurlijk ook niet ontbreken op je smartphone of tablet. De applicatie bundelt het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones, telefoons en providers. Verder heb je direct toegang tot de handige toesteldatabase, waar je terecht kunt voor alle specificaties van de toestellen en de actuele prijzen. Ontzettend handig!

Ben je benieuwd naar de beste apps van de voorgaande jaren? Je vindt in onderstaande overzichten nog genoeg inspiratie om te downloaden!