Er zijn in de Play Store een groot aantal apps waar je je financiën mee kunt bijhouden. Ikzelf gebruik al jarenlang de app Money Lover, maar toch heb ik er nog nooit uitgebreid aandacht aan besteed op DroidApp. Deze applicatie bevat een groot aantal mogelijkheden en geeft op een prettige manier inzicht in je inkomsten en uitgaven.

Money Lover

De Money Lover app laat je meerdere portemonnees instellen zodat je bijvoorbeeld bepaalde kosten uit een potje gescheiden kunt houden. Tevens kun je zelf valuta kiezen en heb ikzelf bijvoorbeeld van mijn vakantie in Zweden enige tijd geleden een portemonnee in SEK (Zweedse Kroon) bijgehouden. Maar ook in andere valuta kun je aparte portemonnees bijhouden.

Handig is dat je de portemonnees kunt synchroniseren met andere apparaten door in te loggen met je Google-account. Daarbij kun je ook via de webversie toegang krijgen tot je financiën. Er is ook een zogenoemde Reismodus waarbij je met de actuele wisselkoersen uitgaven en inkomsten kunt bijhouden.

Portemonnee

In het overzicht van je portemonnee zie je overzichtelijk de inkomsten en uitgaven. Daarbij kun je zelf selecteren over welke periode je dit wilt zien; bijvoorbeeld per week, maand, kwartaal of een eigen gekozen periode. Bij het toevoegen van inkomende of uitgaande bedragen kun je de categorie, het bedrag, de datum en een omschrijving toevoegen. Eventueel kun je ook nog aangeven met wie je was, de locatie en eventueel een foto toevoegen.

Nog meer mogelijkheden

Money Lover zit vol met mogelijkheden. Je kunt bonnetjes scannen, in bepaalde landen eventueel je bankrekening koppelen aan de app middels een beveiligde verbinding, spaarprojecten en begrotingen aanmaken en rekeningen en facturen toevoegen. In de applicatie kun je categorieën vinden, bewerken en zelf aanmaken met een bijbehorend icoontje. Het is tevens mogelijk om een notificatie te ontvangen zodat je geen uitgaven in de app vergeet te zetten.

In het onderdeel ‘Hulpmiddelen’ vind je nog meer tools voor de app. Zo zijn er een aantal add-ons te downloaden voor bijvoorbeeld het berekenen van hypotheken en leningen, de exchanger, de rente uitrekenen en een tool waarmee je rekeningen kunt exporteren naar Excel en CSV. Je kunt als je iemand toevoegt aan een portemonnee, ook heel makkelijk samen met iemand anders uitgaven en inkomsten bijhouden.

Downloaden

De Money Lover app bevat ook een aantal widgets. Echter werken deze door de beperkingen van Android niet als je de app op de geheugenkaart hebt geïnstalleerd. De handige financiële app is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Een absolute aanrader!