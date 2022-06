De 5 beste smartphones tot 400 euro (06/2022)

We hebben een nieuwe editie van het DroidApp Koopadvies voor je; een handige gids met onafhankelijk advies voor je nieuwe smartphone. In dit artikel zetten we de beste smartphones tot 400 euro op een rij. Waar moet je op letten?

Beste smartphone tot 400 euro

Het aanbod smartphones is gigantisch en misschien zie je door de bomen het bos niet meer. Dat is met zoveel keuze ook helemaal niet gek, zeker in het aanbod van smartphones tot 400 euro. Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring, delen we in dit DroidApp Koopadvies het overzicht met beste smartphones tot 400 euro. Waar moet je op letten en wat kun je van ieder toestel verwachten?

We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en hieronder delen we, onafhankelijk, het overzicht met beste smartphones tot 400 euro in willekeurige volgorde.

Leestip: de 4 beste smartphones tot 200 euro

Samsung Galaxy A53

Ieder jaar weet Samsung te scoren met de toestellen in de Galaxy A-serie. De smartphone van dit jaar in dat segment is de Samsung Galaxy A53. Het onlangs uitgebrachte toestel heeft alles wat je nodig hebt. Allereerst vier jaar lang Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates, wat ontzettend netjes is. Verder zien we een 6,5 inch AMOLED-scherm, quad-camera met 64MP hoofdlens en een flinke 5000 mAh accu. Goed om te weten; de 25W oplader wordt niet meegeleverd, maar die kan je wel los aanschaffen. Wij kwamen hem al (voordelig) tegen, de originele voor 12 euro (inclusief verzendkosten).

Je kunt de Samsung Galaxy A53 bestellen bij: Amazon, Bol.com, Belsimpel, Coolblue, Officiële Samsung shop, MediaMarkt, Mobiel, Ben, Hollandsnieuwe, Simyo, KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone.

Samsung Galaxy A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 358,00 euro

OnePlus Nord 2T

Sinds deze maand is de OnePlus Nord 2T beschikbaar in Nederland; een toestel met alles aan boord voor een geslaagde smartphone. Zoals iedere Android-telefoon van OnePlus verschijnt het toestel met OxygenOS, zodat je verschillende zaken kunt personaliseren. Er is een 6,43 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie. Dankzij de triple-camera met 50MP en OIS maak je mooie foto’s en verder zien we de snelle MediaTek Dimensity 1300 chipset. OnePlus levert gelijk een 80W oplader mee om de 4500 mAh accu weer snel op te laden, handig! De OnePlus Nord 2T krijgt twee Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

De OnePlus Nord 2T is te koop bij: OnePlus, Amazon, Coolblue, Mobiel en Belsimpel.

OnePlus Nord 2T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 398,00 euro

Poco X4 Pro

Poco is het voormalige dochtermerk van Xiaomi en heeft de Poco X4 Pro in het segment. De telefoon biedt een uitgebreide lijst mogelijkheden voor een interessante prijs. Er is een 6,67 inch groot AMOLED-scherm, triple-camera met 108 megapixel hoofdlens en Android 12. Verder kun je de 5000 mAh accu met 67W snel opladen. Aanwezig is de MIUI skin, en deze werkt wel anders dan andere toestellen. Daar moet je van houden. Qua updatebeleid is het vaag; volgens berichten drie jaar beveiligingsupdates en twee Android-updates.

De Poco X4 Pro is verkrijgbaar bij: Bol.com, Belsimpel, Coolblue, Amazon, MediaMarkt en Mobiel.

Poco X4 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 289,00 euro

Nokia X20

Nokia is ook een partij in het aanbod van smartphones tot 400 euro. Dat doet de fabrikant met de Nokia X20. Deze biedt een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm, een 64MP quad-camera en een 4470 mAh accu. Jammer is dat de concurrenten dan snelladen aanbieden, bij de Nokia blijft dit bij 18W. Er is een Snapdragon 480 chipset, en dat is minder snel dan bij de concurrenten. Met de Nokia X20, die we ook hebben besproken in de Nokia X20 review, ben je drie jaar lang updates krijgt. Ook heb je drie jaar garantie op de smartphone. De groothoeklens van de camera stelt wel teleur. Verder heeft het toestel een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Je kunt de Nokia X20 kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Amazon, MediaMarkt en Mobiel.

Nokia X20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro

OnePlus Nord CE 2

We hadden al de OnePlus Nord 2T, en voor een paar tientjes minder kun je de OnePlus Nord CE 2 aanschaffen. Deze smartphone hebben we eerder op de redactie al op bezoek gekregen, en besproken in de OnePlus Nord CE 2 review. Het toestel heeft overdag een goede camera, 80W razendsnel opladen, een goede accuduur en wordt geleverd met een compleet pakket. Er is een 6,43 inch AMOLED-scherm, de OxygenOS skin maar wel nog met Android 11. Android 12 wordt pas in het najaar uitgerold, dat is wel matig. Android 13 is zeker; Android 14 niet. Wel krijg je drie jaar lang beveiligingsupdates; dat is netjes.

De OnePlus Nord CE 2 is te koop via OnePlus zelf, Amazon, Mobiel, Belsimpel en Coolblue.

We hadden meer toestellen in dit overzicht van beste smartphone tot 400 euro mee kunnen nemen. Echter vielen er al meerdere af. De Moto G200 bijvoorbeeld, vanwege het slechte updatebeleid. Met onze kennis hebben we nu een mooi overzicht voor je kunnen maken.

Welke is de beste?

Leg je alle specificaties en eigenschappen naast elkaar, dan wint de Samsung Galaxy A53 met vlag en wimpel. Het is een snelle, uitgebreide en degelijke smartphone; en geen andere fabrikant komt in de buurt van dit ontzettend goede updatebeleid. Daarbij wordt ook de camera geroemd, zonder dat je de hoofdprijs voor een high-end smartphone hoeft te betalen. Wil je iets anders, dan zouden we kijken naar de OnePlus Nord 2T of de Poco X4 Pro. Goede toestellen die een complete ervaring bieden.