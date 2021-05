Nokia X20 review: flinke jongen loopt prima mee

Onlangs presenteerde Nokia haar nieuwe line-up, bestaande uit de Nokia X- en G-serie. De Nokia X20, welke met een riant updatebeleid komt, is de eerste nieuwkomer. Die testen we uitgebreid in de Nokia X20 review.

Nokia X20 review

Nokia wil haar portfolio verduidelijken met het voeren van nieuwe namen voor haar toestellen. Dit resulteerde in de aankondiging in vier nieuwe modellen, die alle vier naar Nederland zullen komen. De Nokia X20 werd samen met de Nokia X10 aangekondigd. Gekenmerkt door een nette prijs, op papier prima specificaties en een duidelijk, goed updatebeleid. Is dat voldoende om mensen over de streep te trekken? Het aanbod smartphones in dit segment is namelijk al erg verzadigd. Dat hebben we bij DroidApp de afgelopen weken onderzocht. Het resultaat lees je in de Nokia X20 review.

Verkooppakket

Nokia levert de nieuwe X20 in een vierkante doos. Binnenin vinden we een sticker met de tekst dat er gedacht wordt aan het milieu. Dit resulteert in een verkooppakket zonder oplader. Die moet je ergens anders vandaan zien te toveren, of los aanschaffen. Nokia verkoopt deze 18W lader zelf voor een schappelijke prijs van 12,90 euro.

Een USB-datakabel wordt wel meegeleverd, net als een hoop papierwerk en een simnaald. Als je als fabrikant je voor het milieu wilt inzetten, had het logischer geweest als de hoeveelheid papierwerk ook geminimaliseerd werd. Nederlanders hebben doorgaans niet zoveel aan een verkorte handleiding van het toestel in het Zweeds of Deens bijvoorbeeld.

Dat HMD Global aan het milieu denkt, zien we ook terug aan de meegeleverde case. Deze is milieuvriendelijk vervaardigd en bestaat uit compost. Wel lijkt het steeds alsof het hoesje vies is, door de houtsnippers. Echter, we vinden het een creatieve oplossing en laat zien dat echt niet alles uit plastic hoeft te bestaan, iets wat belastend is voor het milieu.

Design en interface

De Nokia X20 is direct herkenbaar als een echt Nokia-toestel. Onder het scherm is het logo te vinden van de fabrikant en de achterkant heeft het bekende Nokia-ontwerp. We beginnen bij de voorkant van de smartphone. De X20 kenmerkt zich door vrij dikke schermranden, rondom het 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm. Overigens zonder hoge verversingssnelheid, dus gewoon standaard 60Hz.

Dit grote scherm draagt mede bij aan het vrij grote ontwerp van de smartphone. Het toestel is namelijk erg groot, zelfs voor iemand met grote handen. Zorgt er wel weer voor dat er lekker veel op het scherm getoond wordt. Maar even ter vergelijking; de telefoon is groter dan de Galaxy Note 20 Ultra. Daarbij vind ik de telefoon, welke een gewicht heeft van 220 gram, ook best zwaar, al went dit wel met de dagen.

Nog even terugkomend op het scherm; daarin is ook een cirkelvormige opening te vinden. Hierin is de 32 megapixel front-camera geplaatst. Daarbij heeft HMD Global alvast een screenprotector op het scherm geplakt. Fijn voor de bescherming van het scherm, maar persoonlijk vind ik hem afbreuk doen aan het design. Het was absoluut mooier geweest als de fabrikant hem tot de randen liet doorlopen.

Aan de linkerkant vinden we de fysieke Google Assistent-knop om deze direct te starten. Deze toets is helaas niet te personaliseren. Rechts van de telefoon is ruimte gelaten voor de volumetoets, samen met de power-button. In de power-button is direct ook de vingerafdrukscanner verwerkt. Onderaan is ruimte gelaten voor een speaker, USB-C aansluiting en een 3,5 millimeter poort voor een headset.

We hebben de Nokia X20 in de kleur Nordic Blue en die ziet er goed uit. Het is een bekende kleur in het portfolio van Nokia en deze X20 heeft een matte afwerking, wat hem erg goed staat. Ook is er de cirkelvormige cameramodule waarin de vier lenzen zitten, en ook het ZEISS-logo in geplaatst is. De flitser valt buiten deze module.

Interface

Over de interface van de Nokia X20 kunnen we eigenlijk vrij kort zijn. Dit is de pure Android-ervaring. Dit betekent geen overbodige poespas en mogelijkheden, maar gewoon rechttoe rechtaan. Een swipe omhoog brengt je naar het menu met je apps, een swipe naar beneden naar het notificatievenster. Daar heb je ook toegang tot je snelle instellingen. Vreemd genoeg miste ik hier de mogelijkheid om een shortcut voor NFC te plaatsen. Bij een ander model was dit wel aanwezig, dus wat hier precies mis gaat, is niet helemaal duidelijk.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

De Nokia X20 heeft eigenlijk alles aan boord om in contact met anderen te blijven. Zoals we van Nokia gewend zijn vinden we de standaard Android dialer, samen met de Android Berichten-app. Voor het internetten is de smartphone uitgerust met Google Chrome. Het werkt zoals je mag verwachten. De belkwaliteit is goed, en hebben geen gekke dingen ervaren in de afgelopen tijd. Er is ondersteuning voor dual-sim. Kies je ervoor om een tweede simkaart te plaatsen, dan gaat dat wel ten koste van de ruimte voor de geheugenkaart.

Het mag dan een uitgebreide mid-end smartphone zijn, de Nokia is rijk uitgerust met de verschillende connectiviteitsmogelijkheden. De X20 kan overweg met het 5G-netwerk, en biedt daarnaast WiFi (2.4 en 5GHz), Bluetooth 5.0, NFC en locatiebepaling via GPS, Glonass en Galileo.

Multimedia: muziek en film

De Nokia X20 is voorzien van een flink 6,67 inch scherm met een Full-HD+ resolutie. Voor de niet veeleisende gebruiker is het een prima scherm, maar als je op de details let, missen we toch het één en ander. Er is best wat bleeding, waarbij het scherm aan de randen niet zo egaal is als de rest van het scherm. Het scherm mist soms net wat contrast en doortekening qua details, maar voor de prijs van de Nokia X20 is het voldoende. Wil je alles uit je video’s of beeld halen, dan kun je beter verder kijken naar een toestel met bijvoorbeeld een AMOLED-scherm.

Voor de muziekliefhebber heeft Nokia gedacht aan verschillende opties. Zo is de smartphone vanuit de doos voorzien van een FM-radio. Deze kan gebruikt worden door een headset aan te sluiten, welke dient als antenne. Een headset kun je aansluiten op de 3,5 millimeter poort van de telefoon. De geluidskwaliteit is vrij aardig en kan ook hard genoeg. Soms gilt het een beetje, omdat de telefoon vooral in zijn hogere tonen vrij aanwezig is, maar dit is een kleinigheidje. Voor een mid-end smartphone is dit echter prima.

Camera: foto en video

In de cirkelvormige module aan de achterkant vinden we de quad-camera van de Nokia X20. De camera van het toestel hebben we onder verschillende omstandigheden getest. De camera-app van de Nokia laat zich vanzelf bedienen en is gemakkelijk in gebruik. De camera-opstelling is als volgt bij de Nokia X20; een 64MP hoofdcamera, 5MP groothoeklens, 2MP macrolens en 2MP dieptesensor.

Hoe zit het met de fotokwaliteit van de Nokia? We beginnen bij het direct fotograferen, zonder groothoek of inzoomen. Hiervan is de kwaliteit doorgaans prima. Er is voor een toestel in deze prijsklasse voldoende doortekening en balans in contrast. Hoewel, bij een boom met witte bloemetjes, zijn het witte vlekjes. Hier zien we duidelijk terug dat we te maken hebben met een mid-end smartphone. We merken ook dat zo nu en dan een foto net niet helemaal scherp is. Mogelijk is dit iets in de software en kan dat opgelost worden met een update.

Dan het gebruik van de groothoeklens. De Nokia X20 heeft daar moeite mee. Bijna alle foto’s die we met deze lens schieten zijn niet scherp, wat bewogen en hebben bovenal veel ruis. Wat heeft Nokia toch steeds met die slechte groothoeklenzen in haar toestellen? We schreven het al in de Nokia 5.4 review en ook bij eerdere modellen was dit echt een aandachtspunt. Als je samenwerkt met ZEISS, mag dit echt wel een keer meer aandacht kregen.

De X20 heeft ook de mogelijkheid tot inzoomen; maar omdat de smartphone hiervoor geen telelens aan boord heeft, gaat dit altijd gepaard met kwaliteitsverlies. Dat zien we dan ook terug in de praktijk. Het heeft daarin geen meerwaarde. In de avonduren is de kwaliteit erg matig, zien we veel ruis en zijn beelden doorgaans niet scherp bij weinig licht. Wel mag je in dit soort omstandigheden niet al te hoge verwachtingen hebben van een smartphone in deze prijsklasse.

Samengevat; de camera van de Nokia X20 is niet slecht en schiet degelijke plaatjes. De groothoeklens is echter wel (weer) van slechte kwaliteit en ook kan een software-update nog helpen om de schoonheidsfoutjes in de camera zelf aan te pakken. Nu presteert hij nog wat te inconsistent.

Het bekijken van je foto’s kan in de eigen foto-app van Google zelf; Google Foto’s. Vanuit daar kun je ze ook bewerken of juist delen met anderen. Hieronder vind je een foto die we met de Nokia X20 hebben gemaakt. Meer foto’s zien, bekijk dan het digitale fotoalbum.

Videocamera

Voor het maken van video’s biedt de Nokia X20 alleen de mogelijkheid om te filmen in 1080p Full-HD. Je hebt alleen de keuze of je dit met 30 of 60 frames per seconde wilt doen. Aan boord is videostabilisatie die de (ergste) schokken uit beeld moet filteren. Tijdens het filmen kun je inzoomen, maar kun je niet overschakelen naar de groothoeklens. Ingezoomd wordt de kwaliteit er logischerwijs niet bepaald beter van.

Hieronder hebben we een video die gemaakt is met de Nokia X20. Het is opgenomen op de stormachtige dag in mei.



Overige mogelijkheden

In dit hoofdstuk van de Nokia X20 review bespreken we de overige mogelijkheden van het toestel.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Nokia X20 is aan de rechterkant van het toestel te vinden. Deze is verwerkt in de power-button. Hij doet snel zijn werk en je kunt bij de instellingen meerdere vingers opslaan.

Bloatware

De Nokia X20 heeft dan weliswaar de pure Android-beleving op het gebied van de interface. Dit betekent niet dat er geen bloatware wordt meegeleverd op het toestel. De hoeveelheid valt gelukkig mee, maar we zijn er geen fan van. Geef gebruikers zelf de keuze of ze een app wel of niet willen installeren. Op de X20 vinden we de Amazon Shopping app, samen met de Netflix-app en een My Phone app van Nokia zelf. Met die laatste toepassing kun je onder andere support vragen. De Netflix en Amazon-app kun je gelukkig wel van je smartphone verwijderen.

Updatebeleid en garantie

Nokia heeft met de aankondiging van dit toestel vooral de focus gelegd op het updatebeleid van de Nokia X20. De X-serie, waar dus ook de X20 deel van uitmaakt krijgt drie jaar lang Android-updates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. Niet alleen ben je drie jaar lang zeker van updates, maar ook drie jaar garantie. Het is een slimme zet van Nokia om zich hiermee te onderscheiden. Doorgaans is de garantietermijn van smartphones twee jaar. Nokia geeft daar dus een jaar extra bij.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

HMD Global heeft de Nokia X20 voorzien van een processor uit de 400-serie van Qualcomm; de Snapdragon 480. De chipsetreeks in deze serie wordt doorgaans gebruikt bij goedkopere toestellen. De 480 is echter een nieuw model en kan prima meekomen. We hebben geen vertragingen opgemerkt en taken worden snel genoeg uitgevoerd. Niets mis mee. Het toestel heeft 8GB aan werkgeheugen tot zijn beschikking. Het interne geheugen komt uit op 128GB en kan uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 512 gigabyte.

Uithoudingsvermogen

Onder de gekleurde motorkap van de Nokia X20 heeft de fabrikant een 4470 mAh accu geplaatst. Gebruiken we de smartphone intensief, dan gaat de Nokia gerust anderhalve-twee dagen bij. We noteren een screen-on-time van circa 6 uur. Een keurige accuduur! Het opladen kan met maximaal 18W.

Beoordeling

Nokia heeft met de Nokia X20 een nieuwe smartphone uitgebracht die voorlopig toekomstbestendig is. Dit zien we terug aan de drie jaar updates en drie jaar garantie. Daarbij is er ondersteuning voor het 5G-netwerk en hoeven we ook niet te twijfelen aan de batterij op de langere termijn, want die gaat heerlijk lang mee. Ben je op zoek naar een smartphone die doet wat hij moet doen, 5G biedt, een goed updatebeleid heeft en niet al te duur; dan is de Nokia X20 een prima keuze.

Wil je vooral groothoekfoto’s maken en een niet te groot en zwaar toestel, dan kun je de Nokia X20 beter aan je voorbij laten gaan. Nokia heeft duidelijk echt nog werk aan de groothoeklens, en dit is niet de eerste review waar we klagen over de groothoeklens. De camera an sich is prima, en kunnen schoonheidsfoutjes met een software-update nog aangepakt worden. Een alternatief kan de Galaxy A52, waarvan dit weekend ook de Galaxy A52 review verscheen. De camera is meer consistent, maar heeft wel een veel meer aanwezige laag over Android liggen.

Je kunt de Nokia X20 kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel. De prijs van het toestel komt uit op 379 euro. Tijdelijk krijg je daar draadloze oortjes bij cadeau.

Nokia X20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 379,00 euro