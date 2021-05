Poco X3 Pro review: weer een budget-topper van Poco?

Poco heeft al enkele erg krachtige budget-toestellen op de markt gebracht, zoals de Poco X3 NFC die we in oktober van het vorig jaar gereviewd hebben. Onlangs bracht Poco twee nieuwe toestellen uit, de Poco X3 Pro en de Poco F3. In deze review lees je onze bevindingen over de Poco X3 Pro.

Poco X3 Pro review

De Poco X3 Pro verschilt op het eerste gezicht niet bijzonder veel van de Poco X3 NFC. In deze review onderzoeken we dan ook of de verschillen in de praktijk ook echt het verschil maken.

Verkooppakket

De Poco X3 Pro wordt geleverd in een zwarte, rechthoekige doos met gele accenten, zoals we dat inmiddels van Poco gewend zijn. In de doos vinden we naast het toestel zelf, een siliconen hoesje, de 33 Watt snellader, de USB-C lader, de simnaald, een paar Poco stickers en wat boekjes. Een complete inhoud, zodat je meteen aan de slag kunt.

Design en interface

De X3 Pro is net als z’n broertje (zie ook de Poco X3 NFC review) een flink toestel, qua omvang en gewicht zijn beide toestellen hetzelfde. Voorop vinden we het 6,67 inch Full-HD+ scherm. Dit scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Door deze hoge verversingssnelheid loopt het beeldscherm lekker vloeiend. De helderheid van dit scherm is ook prima, op een zonnige dag is het scherm helder genoeg en in de avonduren wordt het scherm voldoende gedimd.

Aan de bovenkant van het scherm zit een speaker geplaatst. In de speakergrill heeft Poco net als bij de X3 NFC, ook bij de Poco X3 Pro een notificatie lampje geplaatst. Dit is iets wat we zelden nog zien in smartphones, maar wat erg handig is. De front-camera is bovenin het scherm geplaatst. Dit is dezelfde camera als in de X3 NFC en heeft dus ook een 20 megapixel lens.

Aan de linkerkant van het toestel is de simlade geplaatst. Deze biedt plaats voor twee simkaarten of één simkaart en een SD-kaart. Rechts van het het toestel vinden we de volumeknoppen terug en de power-button. De power-button doet tevens dienst als vingerafdrukscanner. Onderop het toestel zitten de USB-C aansluiting en de 3,5 millimeter, samen met de speaker.

Bovenop het toestel is de infraroodpoort geplaatst. Draaien we het toestel om, dan zien we op de achterkant de flinke cameramodule die plaats biedt voor maar liefst vier lenzen. Ook heeft Poco de merknaam weer met grote letters op de achterkant van het toestel gezet.

Interface

In tegenstelling tot de X3 NFC draait de Pro versie op Android 11 met daaroverheen MIUI 12, de eigen skin van Xiaomi. Deze versie spreekt ons meer aan dan voorgaande versies, maar het is nog steeds even zoeken naar bepaalde instellingen in het instellingenmenu.

Uiteraard is het instellen van het donkere thema weer aanwezig onder beeldscherminstellingen en heb je de mogelijkheid om de verversingssnelheid aan te passen. Scrollen we verder in het instellingenmenu, dan komen we ook de optie “Aanvullende instellingen” tegen. Met deze instellingen heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld snelkoppelingen voor knoppen aan te passen. Erg handig, want hier kun je instellen met welke snelkoppeling je de camera wilt opstarten, met welke snelkoppeling je de Google Assistent wilt opstarten en met welke snelkoppeling je deze zaklamp wilt inschakelen.

Op de Poco X3 Pro is de Poco-launcher geïnstalleerd. Met deze launcher kun je je thuisscherm wat meer aanpassen dan een standaard launcher. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een custom icoon pakket te gebruiken en kun je de layout aanpassen. Wat ons opviel tijdens de testperiode is dat we minder last van bugs hebben ondervonden dan bij bijvoorbeeld de Xiaomi Mi 11. Ook hebben we gelukkig geen reclame aangetroffen. Het vergrendelscherm is eveneens aanpasbaar, zij het niet in de mate waarmee je het thuisscherm kunt aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld de klok op het vergrendelscherm aanpassen en het toestel wekken door twee keer op het scherm te tikken wanneer deze uitstaat.

Communicatie en multimedia

Tijdens het reviewen van de Poco X3 NFC merkten we dat notificaties niet altijd goed doorkwamen. Gelukkig is het met de Poco X3 Pro een stuk minder, maar helaas toch nog wel aanwezig. En dat is jammer. Notificaties kwamen laat binnen of wanneer het toestel ontgrendeld wordt. Over het bellen met de X3 Pro hebben we niets te klagen, het geluid is aan beide kant prima. Voor het bellen en sms’en zijn de standaard apps van Google geïnstalleerd. Ook voor het internetten is standaard app van Google meegeleverd, namelijk Chrome. Net als bij andere toestellen wordt ook de Mi browser meegeleverd, de eigen browser van Xiaomi.

De Poco X3 Pro beschikt helaas niet over 5G, maar uiteraard wel over 2G, 3G en 4G. Daarnaast worden zowel het 2,4GHz en 5GHz WiFi netwerk ondersteund en beschikt het toestel over Bluetooth 5.0, NFC en GPS. Verder is er een FM-radio aanwezig en een infraroodpoort.

Multimedia

Dankzij het mooie scherm en de prima speakers is de Poco X3 Pro uitstekend geschikt voor multimedia. We beginnen met het scherm. Voor een toestel in deze prijsklasse is het een prima LCD-scherm. De helderheid is in alle omstandigheden prima en kleuren en details worden mooi weergegeven. Onder het instellingenmenu is er nog het één en ander aan te passen, zoals de kleurtemperatuur en het contrast.

Dankzij de stereo speakers is het luisteren naar muziek een prima optie. Het geluid is prima met genoeg bas en het volume kan ook hard genoeg. Het toestel beschikt ook over een 3,5 millimeter aansluiting, zodat je je bedrade headset kunt aansluiten. Heb je een Bluetooth headset? Ook geen probleem, deze kun je probleemloos koppelen met het toestel. Het luisteren naar muziek kan je doen door middel van de voorgeïnstalleerde muziek app, een app die je downloadt uit de Play Store of via de FM radio. Voor die laatste optie dien je wel een headset op de 3,5 millimeter aansluiting aan te sluiten, deze doet namelijk dienst als antenne.

Camera: foto en video

Eén van de verschillen met de X3 NFC is de camera. Althans, de hoofdlens en de groothoeklens. De X3 Pro heeft een 48 megapixel hoofdlens en een 8 megapixel groothoeklens tegenover een 64 megapixel hoofdelens en een 13 megapixel groothoeklens bij de X3 NFC. Nu zul je misschien denken dat dit niet helemaal klopt, maar dat is wel het geval. Meer megapixels hoeft niet te betekenen dat de foto’s ook van betere kwaliteit zijn. Wat overigens wel hetzelfde is met de X3 NFC, is de cameramodule op de achterkant van het toestel. In deze module zijn naast de hoofd- en de groothoeklens ook een macro- en een dieptelens geplaatst. Beide lenzen hebben een resolutie van 2 megapixel. De camera-app is zoals we hem inmiddels van Xiaomi gewend zijn. De app is overzichtelijk en de bediening is dan ook prima. Er is een nachtmodus aanwezig, samen met een macromodus, een pro-modus en een portretmodus.

Wat dan wel weer overeenkomt met de X3 NFC is de kwaliteit van de foto’s. Deze zijn geweldig. De foto’s zijn scherp en de kleuren worden natuurgetrouw weergegeven. Zelfs bij inzoomen, dit kan tot 10 keer, is de kwaliteit nog redelijk. Positief zijn we ook over de foto’s die bij weinig licht worden gemaakt. Deze zijn ook uitstekend voor een toestel in deze prijsklasse. We zien opvallend weinig ruis en veel details.

Foto’s gemaakt met de macrolens zijn wel minder van kwaliteit. Je kunt deze beter niet gebruiken. Mocht je een close-up willen maken, dan raden we je aan om met de hoofdlens zo dicht mogelijk bij het object een foto te maken en vervolgens te croppen. Dit levert een veel betere kwaliteit op. Foto’s die we met de Poco X3 Pro hebben gemaakt vind je in het digitale fotoalbum.

Xiaomi levert ook een eigen galerij-app mee. Met deze app kun je je foto’s bewerken, voorzien van tekst en stickers. Uiteraard heb je binnen deze app ook de mogelijkheid om je foto’s te delen. Dit kan je doen door middel van Mi Share, maar ook via Nearby Share en natuurlijk via je apps.

Selfie-camera

De selfie-camera heeft een resolutie van 20 megapixel, net als bij de X3 NFC. Foto’s die je maakt met deze camera zijn ook prima. Wat wel een punt van aandacht is, is het feit dat de optie “mooi maken” standaard aanstaat. Hiermee wordt je selfie mooier gemaakt dan dat ie in werkelijkheid is. Of minder confronterend, zo zou je het ook kunnen zien. Gelukkig is deze optie vrij eenvoudig uit te zetten.

Videocamera

Video’s schieten kun je in verschillende resoluties doen. Je hebt de mogelijkheid om en 720p te filmen met 30 frames per seconde, in Full-HD met 30 en 60 frames per seconde en in 4K met 30 frames per seconde. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om een bewegend object te volgen, rasterlijnen te tonen en een macro-video te maken.

We hebben een filmpje gemaakt in Full-HD resolutie met 30 frames per seconde. Zoals je kunt zien, worden de kleuren ook hier natuurlijk weergegeven en zijn er voldoende details te zien.



Prestaties en overige mogelijkheden

In dit onderdeel van de review bespreken we de prestaties van het toestel en de mogelijkheden dit het toestel te bieden heeft.

Snelheid

De Poco X3 Pro is erg rap. Je zult absoluut geen last hebben van lag. Dit komt door de snelle processor en de verversingssnelheid van het scherm. De processor die het toestel heeft meegekregen is de Snapdragon 860. Dit is een gereviseerde versie van de Snapdragon 855, de top processor van 2019. De Snapdragon heeft een maximale kloksnelheid van 2,96 GHz. De processor wordt bijgestaan door 6GB of 8GB werkgeheugen, afhankelijk van de versie.

Bloatware

Net als bij de X3 NFC vinden we enige bloatware op het toestel terug. Zo zijn er enkele spellen voorgeïnstalleerd en een aantal apps. Gelukkig kun je deze allemaal verwijderen. Ook heeft Xiaomi weer een flink aantal eigen apps meegeleverd. Op zich niet zo erg en in sommige gevallen ook nodig. Denk hierbij aan de afstandsbediening. Maar een app om bestanden op te ruimen of een scanner hoeven van ons niet zo nodig.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner is aan de rechterkant geplaatst van het toestel en doet tevens dienst als de aan- en uitknop. Deze scanner doet wat hij moet doen en doet dat snel. Een minimale aanraking van de scanner is al voldoende om het toestel te unlocken.

Updatebeleid

Updates zijn belangrijk en dan met name de beveiligingsupdates. Onlangs heeft Xiaomi aangegeven dat de Mi serie twee Android updates krijgt en vier MIUI updates krijgt. In deze MIUI zitten de beveiligingspatches verwerkt. Of de Poco serie ook deze updates krijgt, is niet bekend. Op de X3 Pro staat op het moment MIUI 12.0.5 met als android versie 11 en de beveiligingspatch van 1 april. Laten we hopen dat Xiaomi of Poco de X3 serie en andere series voldoende van updates zullen voorzien.

Accu

De Poco X3 Pro heeft net als de X3 NFC een 5160 mAh accu meegekregen. Een flinke accu dus. Eén acculading is dan ook ruim voldoende om de dag mee door te komen. Bij intensief gebruik heb je ergens tussen de 30% en de 40% over aan het eind van de dag. Dit is niet zo goed als de X3 NFC, maar toch redelijk. We vermoeden dat de processor wat minder energiezuinig is dan de Snapdragon 732G die in de X3 NFC zit. Opladen doe je met de 33 Watt meegeleverde lader. Hiermee laadt je de accu binnen uur volledig op.

Beoordeling

Met de Poco X3 Pro heeft Xiaomi wederom een uitstekend toestel op de markt gezet. Voor niet al te veel geld krijg je erg veel smartphone terug. Het toestel heeft een prima scherm met een verversingssnelheid van 120 GHz, een rappe processor, voldoende geheugen en ook nog eens een prima accu. Bovendien maakt het toestel ook nog eens erg mooie foto’s. Een minpuntje is dat MIUI wennen is wanneer je van een ander merk overkomen en nog steeds komen niet alle notificaties meteen door.

Al met al kunnen we dit toestel met een gerust hart aanbevelen. Je kunt de Poco X3 Pro kopen bij Coolblue, Amazon, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

