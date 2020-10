Poco X3 NFC review: betaalbare smartphone laat weinig te wensen over

Xiaomi is niet alleen actief in Nederland onder haar eigen naam, ook het merk ‘Poco’ doet vrolijk mee op de Nederlandse markt. De recent gelanceerde Poco X3 NFC is een relatief goedkope smartphone boordevol mogelijkheden. Op papier leuk, maar hoe doet hij het in de praktijk? Dat testen we in de Poco X3 NFC review.

Poco X3 NFC review

In de afgelopen tijd hebben we uitgebreid de Poco X3 NFC aan de tand kunnen voelen. Het dochtermerk van Xiaomi lanceerde eerder al de erg succesvolle Pocophone F1 en diens opvolger; de Poco F2 Pro. Met de X-serie wil het een uitgebreide smartphone nog toegankelijker maken. Voor net wat meer dan 200 euro heb je de Poco X3 NFC, boordevol mogelijkheden, zo zien we terug in de specificatielijst. Is dit te mooi om waar te zijn, of is dit stiekem een geweldige smartphone?

Verkooppakket

Poco levert de X3 in een zwartgekleurde doos met gele accenten. Hier vinden we natuurlijk het toestel zelf terug. Daarbij heeft de fabrikant een 33W lader meegeleverd, de USB-C kabel, een siliconen case, de simnaald en wat papierwerk. Een headset wordt niet meegeleverd, maar dat vinden we niet zo’n probleem. De kwaliteit van meegeleverde oordopjes is vaak niet al te best en dankzij de aanwezigheid van een 3,5 millimeter aansluiting op het toestel, kun je gewoon je eigen hoofdtelefoon aansluiten. Natuurlijk kan dat ook gewoon via Bluetooth.

Design, display en interface

De Poco X3 NFC is een flinke jongen, niet alleen qua omvang maar ook met zijn gewicht van 218 gram. Hij is net een tikkeltje breder dan de OnePlus 8 Pro. Het toestel is vervaardigd uit glas en metaal en heeft een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm aan de voorkant. Het is een plat LCD-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Hierdoor lopen beelden lekker vloeiend. En dat doet het zeker, hoewel ik de ‘smoothness’ duidelijker aanwezig vindt op de OnePlus 8 Pro. Positief is de helderheid, deze kan laag en hoog genoeg ingesteld worden. Prettig voor het slapen gaan en op een zonnige dag.

Het is zo niet te zien, maar bij het opladen en een nieuwe notificatie valt op dat in de speakergrille een kleine LED-notificatie zit. Erg handig dat Poco daar aan gedacht heeft! Verder heeft het toestel bovenin het scherm een opening voor de front-camera van 20 megapixel. De schermranden zijn vrij dun.

Aan de linkerkant van de smartphone vinden we enkel de opening voor de simkaart. Hier is dual-sim aanwezig, alleen gaat het tweede simkaartslot ten koste van geheugenuitbreiding. Rechts van de Poco X3 NFC is de vingerafdrukscanner geplaatst. Hier komen we later in de Poco X3 NFC review op terug. De vingerafdrukscanner is gelijk ook de power-button van het toestel. De volumetoets is ook rechts te vinden. Onderop is de speaker te vinden, net als de USB-C aansluiting en een poort voor een 3,5 millimeter aansluiting.

De achterkant van de smartphone is gevuld met een groots het Poco logo. Daarbij kent de smartphone een camera-module die toch wel een stuk uitsteekt aan de achterkant. In de cameramodule vinden we een 64 megapixel hoofdsensor, welke wordt bijgestaan door nog eens drie lenzen. Later in de review bespreken we de camera uitgebreid.

Interface

Poco heeft de X3 voorzien van Android 10. Daar ligt de eigen MIUI 12 skin overheen, zoals we die al kennen van Xiaomi. De nieuwe skin is verder verbeterd in vergelijking met zijn voorganger, zoals we die bespraken in de Xiaomi Redmi Note 9 Pro review. In MIUI 12 kun je gelukkig gebruik maken van een app-launcher, ofwel een menu waar je je apps terug kunt vinden. Verder kun je verschillende dingen personaliseren, waaronder het kiezen van een bepaald thema en de stijlen.

Ook voor het vergrendelscherm kun je diverse opties aanpassen. De stijl van de klok bijvoorbeeld. Je kunt ook instellen dat het scherm ontwaakt als je het toestel oppakt, of er dubbel op klikt. Bij de scherminstellingen kun je nog tal van andere opties terugvinden, zoals de transparantie van de achtergrond, het dark theme instellen, aanpassing van de pictogrammen en ga zo maar door. Deze instellingen hebben dan weer betrekking op de Poco Launcher, die verder prima en snel zijn werk doet. In de app-lade kun je er zelfs nog voor kiezen om de apps te sorteren op de kleur van het icoontje, zodat je ze nog sneller kunt vinden, erg handig als je net als ik veel apps hebt.

Duidelijk is dat MIUI 12 toch wel flink afwijkt van bijvoorbeeld Stock Android. Het voelt al een stuk volwassener aan dan MIUI 11, maar het menu met instellingen vind ik nog steeds een rommeltje. Opties zijn soms moeilijk te vinden, zitten verstopt of zitten op plekken waar je ze niet snel verwacht. Wel merk ik dat ik later in de testperiode daar steeds beter mee kan leven, al hebben andere merken dit duidelijk beter voor elkaar.

Vanuit een notificatie kun je bijvoorbeeld een venster van WhatsApp of Telegram als pop-up venster (zwevend) openen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld snel een bericht sturen via WhatsApp (of Telegram) zonder je huidige app te verlaten. Sleep je de zwarte balk onderin naar boven, dan wordt de app afgesloten, veeg je hem naar beneden, dan wordt de app beeldvullend geopend, het is een handige toevoeging.

Communicatie en multimedia

In dit onderdeel van de Poco X3 NFC review blijven we even bij de notificaties. Het is namelijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zeker in het begin zijn er meerdere momenten geweest dat bepaalde notificaties niet doorkomen. Dit had zeer waarschijnlijk te maken met de batterijbesparing die bij Xiaomi ontzettend streng is.

Notificaties van bijvoorbeeld WhatsApp en Telegram komen pas veel later (of zelfs niet) door als je ze niet uit de accubesparing haalt. Vreemd genoeg merken we dat wanneer ze niet beperkt hierdoor worden, soms ook niet doorkomen, zoals we zagen bij bijvoorbeeld Pushbullet notificaties. Daarbij kregen we de hele testperiode geen notificaties door op de via Bluetooth verbonden Xiaomi Mi Band 4 smartwatch. Alle rechten stonden goed, maar de telefoon vertikte het om ze door te geven. Misschien een software-bug?

Verder is de Poco X3 NFC goed te gebruiken voor een telefoongesprek. De gesprekskwaliteit is kraakhelder, van goede kwaliteit en het geluid kan hard genoeg. Daarnaast gebruik je voor het bellen de Google Dialer-app en voor het sturen van berichten, de eigen berichten-app van Google.

Internetten kan net als bij de Xiaomi Redmi Note 9 Pro op twee manieren. Xiaomi levert de eigen Mi Browser mee, maar je kunt ook terecht bij de Chrome-browser, welke persoonlijk mijn voorkeur heeft. Mi Browser biedt een hoop extra opties zoals een thema, een game-optie aan boord en overzicht met nieuws (van Microsoft Nieuws). Daarnaast zijn er enkele tools zoals een ingebouwde bestandsbeheerder, het testen van het netwerk en integratie van bijvoorbeeld YouTube en WhatsApp.

Qua connectiviteitsmogelijkheden zit het wel snor bij de Poco. De telefoon kan overweg met 2G, 3G en 4G. De smartphone heeft daarnaast ondersteuning voor zowel het 2.4 als het 5GHz WiFi-netwerk en natuurlijk is er Bluetooth, NFC en GPS. We hebben hier geen problemen mee ondervonden en alles werkt precies zoals je mag verwachten. Er is ruimte voor twee simkaarten, al is het bij de tweede simkaart wel de optie; of een simkaart, of een geheugenkaart.

Multimedia

De Poco X3 NFC is prima geschikt voor het bekijken van een video, of het beluisteren van muziek. Om te beginnen het scherm; deze is prima in zijn prijsklasse. De helderheid kan zowel laag als hoog genoeg en toont de kleuren prima. Hier hebben we niets op aan te merken.

De muziekliefhebber komt ook goed aan zijn of haar trekken. Niet alleen vanwege de mogelijkheid om een 3,5 millimeter headset op de poort aan te sluiten. De Poco X3 NFC heeft namelijk stereo-speakers! Iets wat we niet vaak tegenkomen in deze prijsrange waarin de Poco zit. De geluidskwaliteit is bovengemiddeld goed en kent een goede balans tussen de hoge en de lage tonen. Persoonlijk had de bass iets meer verfijnd mogen worden, maar voor de prijs van de X3 mogen we absoluut niet klagen. Een ander voordeel; het volume kan hard genoeg, waarbij het ook op maximaal volume nog erg prettig luisteren is.

Ben je uitgekeken op je eigen muziek, dan heeft de Poco nog een extra functie te bieden. Aan boord van het toestel vind je namelijk nog een FM-radio die je kunt gebruiken. Hiervoor sluit je een 3,5 millimeter headset aan; deze functioneert namelijk als antenne voor het ontvangen van zenders.

Camera: foto en video

Kijken we naar de achterkant van de smartphone, dan valt daar een flinke cameramodule op. Deze herbergt vier lenzen en een LED-flitser. De cameramodule steekt een stuk uit, maar is door de rechte (in plaats van cirkelvormige) afwerking wel stabiel op tafel te liggen. Zo wiebelt hij niet alle kanten op als je een bericht tikt, terwijl hij plat op tafel ligt.

De camera-app op de Poco X3 NFC is prettig in zijn bediening. De werking hiervan wijst zich vanzelf en geeft veel mogelijkheden. Je kunt rasterlijnen tonen, de macro-modus activeren en schakelen tussen diverse standen. Zo is de Poco voorzien van een nachtmodus en kun je in de pro-modus handmatig de instellingen aanpassen voor de beste foto. Kies je voor de vlog-modus, dan heb je verschillende effecten die je kunt gebruiken in je vlog-video.

Fotokwaliteit

Hoe is de fotokwaliteit? Als we de foto’s eerst op het scherm van de X3 NFC kijken, dan zien we geweldige prestaties. Kleuren komen overeen met de werkelijkheid en de doortekening is voldoende. Het zit ook helemaal goed met de scherpte van de beelden. Zelfs de nachtfoto’s zijn van erg goede kwaliteit, zoals we die zelden zien bij een smartphone in deze prijsklasse. Deze bevindingen worden bevestigd bij het bekijken van de foto’s op het grote scherm. Geen overdreven verzadiging of overheersing van kleuren zoals sommige fabrikanten kiezen, maar precies goed. Wel zien we bij de nachtfoto’s soms een wat sterkere invloed van ruis, maar voor deze prijs doet hij het absoluut uitstekend.

Waar we wel wat kritiek op hebben is het gebruik van de zoomfunctie. Je vindt er een optie om 2x in te zoomen. Leuk in theorie, in de praktijk levert het niet altijd een mooi resultaat op. Het is digitaal inzoomen, waardoor er kwaliteitsverlies optreedt, en dat zie je direct terug. Dan is er ook nog de groothoeklens die op zich zijn werk goed doet. Echter zien we dat de foto’s niet altijd scherp zijn aan de randen.

Je kunt de gemaakte foto’s en video’s bekijken in de Xiaomi Galerij app op de smartphone. Deze werkt prima en bevat enkele handige opties. Denk bijvoorbeeld aan de instelling ‘veilig delen’. Hiermee wordt privacygevoelige informatie, zoals je metadata, apparaatmodel, locatie en dergelijke, uit de foto-informatie gehaald als je de foto deelt.

Hieronder vind je twee foto’s die we met de Poco X3 NFC hebben geschoten. Wil je nog veel meer foto’s bekijken, dan kun je deze bekijken in het digitale fotoalbum.

Video

Je kunt in de videocamera van de Poco X3 NFC in verschillende resoluties filmen. Dit kan in 4K met 30 frames per seconde, of in Full-HD 1080p met 60 of 30fps. Daarnaast kan je eventueel ook nog in HD 720p met 30fps je beelden vastleggen. Bij de instellingen kun je nog kiezen om een bewegend beeld te volgen, zodat dit onderwerp scherp blijft. Tijdens het filmen kun je niet schakelen naar de groothoeklens; dit moet je dus bepalen voordat je je video vast gaat leggen.

Onderstaande video hebben we met de Poco X3 NFC gemaakt in 1080p Full-HD met 60fps. De gemaakte videobeelden zijn van goede kwaliteit, leggen kleuren realistisch vast en ook de geluidsopname is hierbij prima. Het inzoomen gaat duidelijk ten koste van de kwaliteit, net als bij de fotocamera.



Prestaties en overige mogelijkheden

In dit hoofdstuk van de Poco X3 NFC review bespreken we alle overige zaken rondom het toestel. Denk aan de prestaties en verschillende mogelijkheden die het toestel verder heeft te bieden.

Snelheid

De Poco X3 NFC heeft een Snapdragon 732G processor van Qualcomm meegekregen. Deze chipset wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen en dat blijkt in de praktijk allemaal prima te gaan. Speel je niet teveel zware games, dan zal je hiermee prima uit de voeten moeten kunnen. Games als Candy Crush zijn ook geen enkel probleem voor de Poco, net als multitasken.

Bloatware

Het valt op dat de X3 van Poco met een hoop bloatware op de markt is gebracht. Verschillende apps zoals die van LinkedIn en WPS Office zijn al op het toestel te vinden. Deze kun je gelukkig wel verwijderen. Echter is er een overweldigende hoeveelheid aan Xiaomi-apps die op het toestel zijn te vinden. Zo vind je onder andere een app om je bestanden op te ruimen, processen te stoppen (is allang niet meer nodig sinds vele Android-versies terug), een afstandsbediening, videospeler, notitie-app, recorder, schermrecorder, service-app, scanner en ga zo maar door. Wat ons betreft hadden ze dat best mogen uitdunnen en gebruikers zelf de keuze geven of zij deze apps willen gebruiken.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner kun je aan de zijkant van de telefoon vinden. Een korte, snelle aanraking is voldoende om de telefoon te ontgrendelen. Hij zit op een goede hoogte en reageert erg snel. Niets op aan te merken. Eventueel kun je daarbij ook nog kiezen om gezichtsherkenning in te schakelen, al is dit doorgaans wat minder veilig.

Updatebeleid

Een belangrijk punt tegenwoordig bij het aanschaffen van een smartphone; hoe is het updatebeleid? Bij de Poco X3 is deze net als bij de Xiaomi Redmi Note 9 Pro onduidelijk. De fabrikant doet hier geen uitspraken over en dat maakt het beoordelen hiervan lastig. Het blijft een slechte zaak dat een fabrikant als Xiaomi niet van tevoren aangeeft hoe het met het updatebeleid is gesteld.

Het toestel kwam aan met beveiligingsupdate augustus. We hebben tijdens de testperiode een update ontvangen met de patch van september. Bij de Pocophone F1 zagen we verschillende updates, waaronder de update naar Android 10 (en Pie), terwijl het toestel met Android 8.1 Oreo uitgebracht werd. Het is totaal onduidelijk of dit geluk ook gaat gelden voor de Poco X3 NFC. Laten we het hopen.

Accu

De Poco X3 NFC heeft onder de motorkap een enorme 5160 mAh accu liggen. Niet alleen op papier is dit een echte krachtpatser met flink wat uithoudingsvermogen. In de praktijk stelt de batterij van de telefoon absoluut niet teleur.

Bij erg intensief gebruik, voornamelijk op het 4G-netwerk, hadden we aan het eind van de dag nog 51 procent over. Hierbij noteerden we een screen-on-time van 3,5 uur. Natuurlijk is de accuduur enorm afhankelijk van wat je ermee doet. Bij aardig intensief gebruik houd het toestel het 1,5-2 dagen uit. Gebruik je hem gemiddeld dan moet een extra dag nog wel lukken. Met 33W snelladen is het toestel ook weer vrij snel opgeladen. Netjes.

Beoordeling

Xiaomi is een serieuze speler in de smartphonemarkt. Dat het bedrijf met dochterbedrijf Poco daar ook een graantje van mee wil pikken, lukt goed. Dit bewees de Pocophone F1 namelijk al. Er is veel concurrentie in dit segment, en gek genoeg vooral van Xiaomi zelf die vele toestellen in deze prijsklasse uit heeft gebracht. De rapportcijfers van de Poco X3 NFC zijn perfect. Een prima bouwkwaliteit, goede camera, perfecte accuduur en lekker snel.

Verbeterpunten zijn er ook. Zo mag Xiaomi nu echt wel eens meer open zijn over het updatebeleid. Daarnaast is MIUI flink verbeterd, maar kent het nog wat kleine kinderziektes zoals het feit dat bij mij niet alle notificaties doorkomen, ondanks dat alle instellingen hiervoor goed staan.

Voor een bedrag van 229 euro heb je echter een perfecte smartphone in je bezit. We kunnen weinig redenen bedenken om deze telefoon niet serieus te overwegen. Je kunt de Poco X3 NFC kopen bij Coolblue, Amazon, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel. Voor veertig euro meer heb je de versie met 128GB opslagruimte.

