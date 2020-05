We blijven graag in beweging. Het is dan leuk als je ook je sportprestaties van bijvoorbeeld het hardlopen bij kunt houden. We hebben de Xiaomi Mi Band 4 getest, een sporthorloge die ook gelijk toegang geeft tot je notificaties. Is het een aanrader?

Xiaomi Mi Band 4 review

Xiaomi is vooral bekend van smartphones en verschillende handige producten, maar het is ook al jarenlang actief in de fitnesstrackers. Een voorbeeld hiervan is de Xiaomi Mi Band 4, een activity-tracker die je voor een paar tientjes aan kunt schaffen. Voordeel is dat hij waterdicht is.

Voor dat geld krijg je een horloge met alle opties die je nodig hebt. Je krijgt een AMOLED-scherm en aan boord is een hartslagmeter. Deze kun je handmatig starten of automatisch laten monitoren. Wanneer de hartslag te hoog is, kan de Mi Band 4 je ook een waarschuwing geven. Het is natuurlijk van belang dat je de Mi Band 4 koppelt aan je smartphone. Dit gaat via Bluetooth en je gebruikt hem met de Mi Fit app van Xiaomi. Daar komen we later op terug.

Het siliconen bandje sluit je anders dan je van een ‘normaal’ horloge gewend bent. Je drukt een knop in één van de vele gaatjes van de Xiaomi Mi Band 4. De band zit comfortabel en prettig. Daarbij heb ik het idee dat deze ook prima stevig zit en niet zo snel losraakt. Standaard levert Xiaomi de Mi Band 4 met een zwarte band. Via internet, waaronder via AliExpress kun je nog kiezen uit andere verschillende kleuren. Voor nog geen vijf euro heb je een ander kleurtje in huis.

Scherm

Het scherm van de Mi Band 4 is een kleurenscherm, waar bij de eerdere generaties dit nog een zwart-witscherm was. Standaard is deze op een zonnige dag slecht afleesbaar. Wel kun je via de instellingen de helderheid nog twee standen opvoeren, waarmee het scherm duidelijk feller wordt en beter afleesbaar is in de zon. Dit gaat wel weer ten koste van het uithoudingsvermogen. We merken wel na anderhalve week dat er al een aantal krassen op het scherm zitten. Deze zijn niet heel hinderlijk in het dagelijks gebruik.

Mogelijkheden

Op de Mi Band 4 kun je kiezen uit verschillende ‘wijzerplaten’. Vanuit het scherm op het horloge kun je verschillende acties uitvoeren. Via ‘Status’ zie je hoe je er vandaag voorstaat, met de afgelegde afstand, tijd, het aantal stappen en het aantal calorieën dat verbrand is. Daarnaast kun je een workout starten, al is dit beperkt tot een aantal; buiten hardlopen, loopband, fietsen, lopen, freestyle en zwembadzwemmen. Via de app kun je een ander soort workout starten. Ook kun je op de Xiaomi Mi Band 4 het weer bekijken, een wekker zetten, de muziekspeler bedienen, je telefoon zoeken, een timer of stopwatch zetten en je smartphonemeldingen bekijken.

Bij de instellingen kun je verder het display dus aanpassen, maar ook kiezen voor een vergrendelscherm en de niet storen-functie. Het horloge zelf heeft geen GPS aan boord, maar maakt bij een workout gebruik van de GPS van je smartphone.

Workouts

Zoals eerder gesteld in de Xiaomi Mi Band 4 review kun je verschillende workouts starten. De stappenteller op de tracker doet hij automatisch, maar wanneer je de fiets pakt, wordt dit niet automatisch geregistreerd. Dat is jammer, en toch wel een beperking van de activity-tracker. Je dient dus voor dit soort dingen eerst een workout te starten. Het monitoren van je slaap doet hij wel automatisch.

We merken soms wel dat hij een stap mis telt. Je zit dan bijvoorbeeld in de auto en krabbelt even over je hoofd of maakt een andere beweging. Hij telt er dan een aantal stappen bij. Echter zal de Mi Band 4 hier echt niet de enige in zijn die af en toe een figuurlijke misstap maakt. Verder vinden we hem goed accuraat en legt hij goed de stappen, calorieën en andere gegevens vast.

Mi Fit app

De Xiaomi Mi Band 4 werkt samen met de Mi Fit app. Dit is een applicatie van Xiaomi zelf en voelt soms wat onlogisch aan, maar als je er eenmaal een paar dagen mee gewerkt hebt, is hij vrij goed te bedienen. Ik vind het persoonlijk wel omslachtig gemaakt om een voltooide workout te bekijken. Hiervoor moet je veel meer stappen doorlopen dan bijvoorbeeld via Google Fit.

Google Fit

Over Google Fit gesproken, je kunt de prestaties die de Mi Band 4 vastlegt, synchroniseren met je Google Fit-account of met een ander platform. Via omwegen moet het ook mogelijk zijn om deze te syncen met Fitbit of Samsung Health, maar dit hebben we zelf niet geprobeerd. De gelopen stappen en dergelijke komen ook in de Google Fit app terecht, maar workouts zoals fietsen snapt hij niet. Deze worden als ‘wandeling’ gezien en opgeslagen. Dat werkt dus niet helemaal lekker.

De Mi Fit app geeft je op het startscherm inzicht in je slaap, je laatst gemete hartslag en je gewicht. Ook zie je direct het aantal gelopen stappen. Bovenin beeld heb je toegang tot verschillende categorieën en kan je bijvoorbeeld direct een fietstochtje starten via de app. Mocht je iemand anders kennen met een Xiaomi Mi Band, dan kun je die toevoegen als vriend via een QR-code of gebruikersnaam. Zo kun je elkaars prestaties inzien.

Smartphone notificaties

Zoals gezegd kan de Mi Band 4 de notificaties van je smartphone laten zien. Persoonlijk vind ik dat erg handig. Zo hoef je niet bij elke melding die binnenkomt gelijk je telefoon te pakken. Het antwoorden op een bericht is niet mogelijk. Emoji worden niet getoond, maar voor het aflezen van teksten van bijvoorbeeld een WhatsApp’je, een taken-app of een andere toepassing is de Xiaomi prima geschikt. In de Mi Fit app geef je aan van welke apps je notificaties wilt ontvangen. Daarbij kun je aangeven dat je een inactiviteitsmelding wilt ontvangen. Dit is een notificatie die aangeeft wanneer je te lang zit. Eventueel kun je ook aangeven dat hij moet trillen bij een inkomende oproep.

Een pluspunt van de Xiaomi Mi Band 4 is dat je zelf de lengte en daarmee de intensiteit van het trilsignaal kunt aanpassen. Bij mij hoeft een horloge bij een nieuw WhatsApp-bericht niet lang te trillen. Een korte trilling is voldoende. Je kunt bijvoorbeeld ook een eigen gekozen trilpatroon instellen.

Accuduur

In de Mi Band 4 vinden we een 135 mAh batterij. Deze accu moet volgens de fabrikant 20 dagen meegaan. We hebben hem gemiddeld gebruikt, met aflezen van notificaties, een reeks workouts, een paar keer de slaap monitoren en natuurlijk het bijhouden van stappen. Na precies 12 dagen hadden we nog de helft van de accu. Erg netjes! Bij meer workouts wordt er wel meer batterij verbruikt.

Het opladen is een klus bij deze activity-tracker. Je moet het horloge-gedeelte uit de siliconen band halen en deze in het oplaadstation plaatsen. Gelukkig hoef je dit door de lange accuduur niet heel vaak te doen. Na het opladen plaats je het horloge-gedeelte weer in de siliconen band.

Beoordeling

De Xiaomi Mi Band 4 is een erg prettig horloge voor zo’n 30-40 euro. Hij legt je activiteiten goed vast, al zijn er wat aandachtspunten zoals het zelf starten van een fiets workout. Erg handig vind ik dat je gewoon de notificaties van je smartphone door kunt laten komen en hij een erg goede accuduur heeft.

Je kunt de Xiaomi Mi Band 4 direct kopen bij: Bol.com, Amazon, MediaMarkt en Megekko.