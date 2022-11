Motorola Edge 20 krijgt november-update; september-patch voor Galaxy A71 en Poco X3 Pro

Motorola, Samsung en Poco rollen voor hun toestellen een nieuwe update uit. Gebruikers van de Motorola Edge 20 krijgen de nieuwste update; voor de Samsung Galaxy A71 en de Poco X3 Pro wordt een andere update uitgerold.

Nieuwe updates bij Motorola, Samsung en Poco

We beginnen het artikel met een update bij Motorola. Richard meldt ons dat de Motorola Edge 20 wordt geüpdatet met de beveiligingsupdate van november. Hiermee is Motorola er als de kippen bij. Het merk heeft doorgaans net wat langer de tijd nodig om de nieuwste update uit te rollen. We zien echter bij Motorola de laatste tijd dat updates steeds meer aandacht krijgen, en dat juichen we alleen maar toe. De november-update voor de Edge 20 brengt zover bekend geen verdere veranderingen.

Poco rolt eveneens een update uit, en wel voor de Poco X3 Pro, zo laat Oscar aan DroidApp weten. Zijn smartphone wordt bijgewerkt metbeveiligingsupdate oktober. Het is gelijk een flinke update, welke een grootte heeft van 454MB. De update wordt brengt enkel de verbeterde systeembeveiliging en geen verdere nieuwe functies.

Samsung rolt eveneens een nieuwe update uit; dat is de beveiligingsupdate van september. Deze update komt beschikbaar voor de Samsung Galaxy A71. Die update is circa 275MB en kan vanaf nu in ons land worden binnengehaald voor de smartphone. Je krijgt een melding als de update beschikbaar is. Eventueel kun je ook handmatig controleren via de instellingen > software-update.

