Android beveiligingsupdate oktober 2022 met 48 patches

Google heeft een nieuwe security-patch uitgebracht voor Android. Het is beveiligingsupdate oktober die vanaf nu uitgerold zal worden. Deze update brengt een reeks verbeteringen, samen met nieuwe functionaliteit voor de Pixel.

Beveiligingsupdate van oktober

Iedere maand wordt door Google een nieuwe Android beveiligingsupdate uitgebracht. De tiende security-patch voor Android is nu een feit. Het bedrijf heeft beveiligingsupdate oktober 2022 zelf officieel vrijgegeven. Dat betekent dat we deze update vanaf nu op de toestellen kunnen verwachten. Overigens heeft de Galaxy S22-serie de oktober update al mogen ontvangen van Samsung, als eerste toestellen.

In totaal gaat het om 48 patches die toegevoegd zijn aan de patch van oktober. Verschillende fabrikanten voegen hier eigen patches aan toe. Niet elke patch is voor ieder toestel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de gebruikte componenten zoals de processor, en zaken als bijvoorbeeld de Android-versie.

Krijg je de update binnen op je Android-apparaat, laat het ons weten! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot.

Pixel

Voor de Pixel-modellen vanaf de Pixel 4, heeft Google nog een aantal bugfixes toegevoegd aan de update. Daarnaast is het de verwachting dat het de laatste (gegarandeerde) update is voor de Pixel 4 en Pixel 4 XL. Doorgaans gooit Google er op een later moment nog een finale (beveiligings-) update uit.

De changelog met verbeteringen hebben we hieronder voor je neergezet.

Audio

Fix for issue occasionally causing audible humming or noise artifacts during calls while using wired headsets *[1]

Fix for issue preventing device volume controls in media player notification to work under certain conditions

Connectivity

Fix for issue causing launcher crash when connecting to VPN in certain conditions

User Interface

Fix for issue causing compatibility issues with certain app widgets in Android 13

Fix for issue causing media player to display default icon for certain media apps

Fix for issue occasionally causing device crash when playing audio from local storage

Fix for issue occasionally causing empty Quick Settings tiles to display in notification shade

Fix for issue occasionally causing Work Profile toggle button to appear truncated in app drawer

Wi-Fi