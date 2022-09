Samsung Galaxy S22-serie krijgt beveiligingsupdate oktober 2022

Samsung heeft als eerste fabrikant de allernieuwste security-patch vrijgegeven. De Samsung Galaxy S22-serie ontvangt de beveiligingsupdate van oktober.

Galaxy S22-serie krijgt oktober-patch

Google heeft zelf nog niks erover gezegd, maar Samsung rolt hem nu al uit voor de toestellen uit de Galaxy S22-serie; de beveiligingsupdate van oktober 2022. De nieuwste update wordt vanaf nu in Nederland en België uitgerold, zo laat Eric aan ons weten. Zijn Galaxy S22 Ultra ziet de update binnenrollen. Daarnaast wordt de update ook uitgerold voor de Samsung Galaxy S22 en de Galaxy S22+. Hiermee is Samsung eerder dan de Pixel-devices.

Omdat Google zelf nog geen gegevens heeft gedeeld over de oktober-patch, weten we nog niet precies welke verbeteringen er doorgevoerd zijn. Ditzelfde geldt voor de patches vanuit Samsung die door de fabrikant iedere maand aan de update toegevoegd worden. Daarover krijgen we volgende week waarschijnlijk meer te horen. Voor nu moeten we het enkel doen met de melding uit de changelog; ‘de beveiliging van uw apparaat is verbeterd‘.

Wanneer je de update op je smartphone kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.

