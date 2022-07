Samsung Galaxy S22 verschijnt in kleur ‘Bora Purple’; ook voor Nederland

Samsung heeft een nieuwe kleur aangekondigd voor de Samsung Galaxy S22. De smartphone wordt in de pot verf gedoopt met kleur ‘Bora Purple’. De smartphone komt ook naar Nederland in deze kleur.

Galaxy S22 in Bora Purple

Een nieuwe kleur is toegevoegd aan het portfolio van Samsung voor de Galaxy S22-serie. De fabrikant heeft de kleur Bora Purple aangekondigd, waarover eerder al berichten rondgingen. Volgens Samsung staat deze kleur voor ‘het verleggen van grenzen, individualiteit en innoveren met openheid’. Het is een paars-roze kleur die vooral bij de vrouwelijke gebruikers in de smaak zal vallen. Deze tint zagen we eerder al bij verschillende andere Samsung-modellen.

De nieuwe kleur is er alleen voor de Galaxy S22, dus niet voor de S22+ en de S22 Ultra. Vanaf 10 augustus moet de Bora Purple klaar beschikbaar zijn. DroidApp weet dat het toestel ook in Nederland en België gevoerd zal worden; waarbij Mobiel hem al opgenomen heeft in het assortiment.

