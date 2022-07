‘Samsung komt wel met Galaxy S23 FE, maar schrapt S22 FE’

De Fan Edition-smartphone zagen we bij de S20 en S21, maar voor de Galaxy S22 lijkt deze er niet in te zitten. Voor volgend jaar zijn er echter wel weer plannen om een Samsung Galaxy S23 FE uit te brengen, zo blijkt uit nieuwe details.

Galaxy S23 komt er wel aan

Het lijkt erop dat er alleen bij de Galaxy S22-serie even afscheid genomen gaat worden van een FE-model. Dat er geen Samsung Galaxy S22 FE in zat, dat bericht gaat al langer rond, maar nu gaan de berichten ook alvast over het volgende model; de Galaxy S23 FE. De Fan Edition toestellen bieden doorgaans goede specificaties voor een nette prijs. De Galaxy S20 FE was een schot in de roos, zo schreven we al in de Galaxy S20 FE review, en in onze Galaxy S21 FE review wist de S21 FE ook een nette score te halen. Dat laatste toestel verscheen echter op een ongelukkig moment; een maand voor de introductie van de Galaxy S22-serie.

Vanwege het aanhoudende chiptekort zou Samsung de plannen voor de Galaxy S22 FE niet uit willen voeren. De componenten zullen in plaats daarvan gebruikt worden voor de Galaxy S22 Ultra. De populariteit van dat toestel zou de verwachtingen overtroffen hebben.

Volgens de nieuwste informatie is Samsung wel van plan om in 2023 de Galaxy S23 FE uit te brengen. Het bedrijf zou het plan hebben om drie miljoen eenheden te produceren van het nieuwe model. Als de berichten kloppen, zou Samsung van plan zijn om 13 miljoen Galaxy S23 Ultra aan de man te brengen, terwijl er 8,5 miljoen eenheden gepland staan van het reguliere model. Alle details zullen we volgend jaar te weten komen.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro