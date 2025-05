Samsung Galaxy S22-serie, S23 FE en Tab S8 krijgen Android 15 met One UI 7

Zeven toestellen van Samsung krijgen de nieuwe update naar Android 15 aangeboden. Samen met One UI 7 brengt dit een reeks verbeteringen en vernieuwingen die je vanaf nu kunt gebruiken. Zo is de update onder andere beschikbaar voor de modellen uit de Galaxy S22-serie.

Meer Galaxy’s krijgen Android 15 met One UI 7

Samsung heeft voor in totaal zeven toestellen de updatemachine aangeslingerd. Dit betekent dat deze telefoons en tablets bijgewerkt worden met de grote update naar Android 15, met One UI 7. De update wordt vanaf nu uitgerold naar de drie modellen in de Galaxy S22-serie, de drie tablets uit de Tab S8-serie en de Galaxy S23 FE. Voor het gemak hebben we de desbetreffende modellen op een rijtje gezet hieronder.

Samen met de nieuwe functies en mogelijkheden van One UI 7 met Android 15, wordt ook beveiligingsupdate april meegeleverd, zo horen we van Frank. Na het updaten kun je gebruik maken van verschillende nieuwe features, zoals de Now Bar, het vernieuwde design van de notificaties en snelle instellingen, een gewijzigde camera-interface, grote mappen op het startcherm, het verticale app-menu en nog veel meer.

Je krijgt een melding op je smartphone als je de update kunt downloaden op je toestel.

