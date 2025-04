Samsung Galaxy S23-serie krijgt grote update naar Android 15 met One UI 7

Voor de Samsung Galaxy S23-serie wordt een grote update uitgerold. Het is de update naar Android 15, samen met de One UI 7 skin. De update wordt vanaf nu verspreid in Nederland, België en andere Europese landen en bevat veel nieuwe functies en verbeteringen.

Galaxy S23 krijgt Android 15

De update naar Android 15 met One UI 7 is vanaf nu beschikbaar voor de volgende lichting toestellen van Samsung. De fabrikant begon vorige week met de uitrol van dezelfde update voor de Galaxy S24-serie, nadat deze update eerder nog teruggetrokken werd door een grote bug. Later kwam er een nieuw updateschema naar buiten, waarin we precies kunnen zien, wanneer welk toestel wordt geüpdatet. Opvallend; de Galaxy S23-serie werd daar nog op mei gezet, maar er is goed nieuws: voor de Samsung Galaxy S23-serie is de uitrol inmiddels gestart.

Raymond laat ons weten dat de update inmiddels is aangeboden op zijn Samsung Galaxy S23 Ultra. Het is een update met een grootte van meer dan 5GB en bevat direct ook de beveiligingsupdate van april. Dankzij de nieuwe functionaliteiten van Android 15 met One UI 7 krijg je onder andere de nieuwe Now Bar op het vergrendelscherm; zoals we deze eerder besproken in de Galaxy S25 Ultra review. Verder krijgen gebruikers een vernieuwde camera-app interface, kun je grotere mappen maken op het startscherm en is de interface bijgepunt op verschillende vlakken. Onder andere het venster met notificaties en snelle instellingen kun je nu gesplitst gebruiken. Er zijn ook verschillende AI-functies die je nu op de Galaxy S23-serie kunt gebruiken.

Voor de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra kan de update vanaf nu gedownload worden. De Galaxy S23 FE zit in een andere batch, en krijgt de update dus op een later moment. Je ontvangt een notificatie als je de update kunt installeren. Eventueel kun je via de instellingen > software-update ook handmatig de update downloaden.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 539,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend