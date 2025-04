Samsung Galaxy S24: uitrol Android 15 hervat in Europa, met extra update

Samsung heeft de uitrol van Android 15 met One UI 7 hervat voor de Galaxy S24-serie. Door een grote bug werd de update onlangs teruggetrokken. Degenen die de update al hadden gedownload, krijgen nu een extra update.

Galaxy S24-serie krijgt weer update

De update naar Android 15 en One UI 7 wordt weer uitgerold naar de Samsung Galaxy S24-serie. Dit betekent dat de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra alle drie weer de update kunnen verwachten. Ook in Nederland en België is dit het geval. We krijgen berichten van verschillende lezers, waaronder Alexander en Jelrik, dat de update inmiddels is aangekomen op hun toestellen.

Degenen die wel al de update binnen hebben gehaald naar Android 15 met One UI 7, krijgen een extra update eroverheen die nu gedownload kan worden. Deze pakt hoogstwaarschijnlijk gelijk ook de bug aan, waardoor de update werd teruggefloten. Nog altijd is niet bekend wat de bug is die is gevonden, maar het was blijkbaar ernstig genoeg om de uitrol te stoppen.

Nu de update hervat wordt, zullen we binnenkort meer toestellen gaan zien die de update krijgen. Samsung bracht onlangs een bijgewerkt overzicht naar buiten, waarop precies staat wanneer, welk toestel de update naar Android 15 met One UI 7 krijgt. Als eerst nu dus de Galaxy S24-serie.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 538,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro