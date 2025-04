Samsung stopt met uitrol Android 15 met One UI 7 door grote bug

Een grote bug gooit roet in het eten bij de uitrol van Android 15 met One UI 7. Samsung heeft de update gestaakt en teruggetrokken. Hierdoor zal het nog langer duren totdat Samsung-gebruikers kunnen genieten van de update naar de nieuwe Android-versie.

Samsung staakt uitrol update

De uitrol van de update naar Android 15 met One UI 7 door Samsung is stopgezet. De wereldwijde uitrol van de nieuwe versies werd eerder deze maand gestart. Sinds vorige week werd de update ook in Nederland uitgerold. De Samsung Galaxy S24-serie, Z Fold 6 en Flip 6 waren de eerste modellen die de update aangeboden kregen. Maar ook daaraan komt nu abrupt een eind. De stabiele versie van Android 15 met One UI 7 is zowel in Europa als in Zuid-Korea ingetrokken en de update is onderbroken.

Volgens de berichten ligt de oorzaak bij een grote bug bij de Samsung Galaxy S24. Ondanks dat is de update ook voor andere modellen ingetrokken. Het is opvallend dat een grote bug nu pas aan het licht komt. In de afgelopen maanden heeft Samsung uitgebreide testen uitgevoerd met toestellen, voordat de definitieve uitrol van start ging. Samsung was hiermee al veel later dan veel andere fabrikanten. Door deze bug kan het goed zijn dat de uitrol van de update voor andere toestellen ook hiermee vertraging oploopt.

Wat de grote bug precies is, is niet bekend, maar blijkbaar is het ernstig genoeg om de hele uitrol een halt toe te roepen. Volgens geruchten zou de bug gevonden zijn in de Galaxy S24, welke voorzien is van een Exynos-chipset. Details zijn niet publiekelijk gemaakt. In ons land wordt de Galaxy S24 en S24+ verkocht met de Exynos-chipset. In verschillende regio’s is dit een Qualcomm Snapdragon-processor.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro