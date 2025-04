Samsung deelt Android 15 met One UI 7 updateschema: wanneer krijgt je Galaxy de update?

Samsung heeft vandaag een overzicht gepubliceerd met de updateplannen voor de verschillende Galaxy-toestellen. De fabrikant heeft aardig de tijd genomen voordat er meer informatie bekend werd over de updates. Nu krijgen we te weten wanneer Android 15 met One UI 7 naar de verschillende toestellen wordt verspreid.

Wanneer krijgt mijn Samsung Android 15?

Een veel gestelde vraag van Samsung Galaxy-bezitters; wanneer krijgt mijn Samsung Galaxy de update naar Android 15 met One UI 7. De nieuwe Android-versie is al een tijdje uit en veel fabrikanten hebben al één of meerdere toestellen bijgewerkt met de update. Samsung bleef als grootste (Android-) fabrikant achter, maar nu is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. In de eerste landen heeft Samsung vandaag de update klaargezet voor de Galaxy S24-serie, de Z Fold 6 en Flip 6. Helaas is dit nog niet in Nederland het geval op moment van schrijven, maar dit zou niet lang meer moeten duren.

Samsung heeft in haar Zuid-Koreaanse community meer informatie gegeven over de updateplannen van het merk. Hierdoor krijgen we een beter beeld van wanneer, welk toestel wordt geüpdatet. In de komende maanden zullen de nodige smartphones en tablets van Samsung bijgewerkt worden met Android 15 en de nieuwe One UI 7 skin. Het gaat specifiek om de uitrol in Zuid-Korea; er kan dus wat speling in de periode zitten wanneer we de update hier kunnen verwachten.

De lijst die door Samsung vrijgegeven is, is als volgt:

April: Galaxy S24-serie, Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy S23-serie, Z Fold 5, Z Flip 5, S24 FE, Galaxy Tab S10-serie

Galaxy S24-serie, Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy S23-serie, Z Fold 5, Z Flip 5, S24 FE, Galaxy Tab S10-serie Mei: Galaxy S22-serie, Galaxy S21-serie, S23 FE, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3, A55, A54, A35, A34, A16, Galaxy Tab S8- en S9-serie

Galaxy S22-serie, Galaxy S21-serie, S23 FE, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3, A55, A54, A35, A34, A16, Galaxy Tab S8- en S9-serie Juni: Galaxy A53, A33, A25, A24, A15, Tab A9/A9+, Tab Active 5 en Tab S9 FE

Sommige modellen, zoals de Galaxy S21 FE ontbreken in de lijst. Dit komt doordat het toestel niet uitgebracht is daar. Daardoor moeten we voor sommige toestellen nog afwachten welke toestellen aan het lijstje toegevoegd worden.

