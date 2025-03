Definitief: Samsung begint uitrol Android 15 met One UI 7 in april

Samsung heeft eindelijk meer informatie gedeeld over de aankomende One UI 7-update. De nieuwe softwareversie van de Koreaanse fabrikant kunnen we vanaf volgende maand op de eerste toestellen van het merk verwachten. Het werd tijd.

One UI 7 update vanaf april

De lippen bleven de afgelopen maanden stijf op elkaar bij Samsung, op de vraag wanneer de update naar Android 15 met One UI 7 uitgerold zou worden naar de eerste toestellen. Nu is eindelijk het hoge woord eruit. Samsung bevestigt dat in april gestart wordt met het verspreiden van de update naar Android 15, samen met de One UI 7 update, de nieuwste skin over Android.

Samsung heeft vannacht in enkele regio’s het startschot gegeven van het bètaprogramma van Android 15 met One UI 7. Dit is als eerst voor de Galaxy S24-serie, waarbij dit later ook beschikbaar komt op de Galaxy Z Flip 6 en Fold 6, de Galaxy S23-serie, Galaxy A55 en de Galaxy Tab S10. Het bètaprogramma is er slechts voor enkele landen, en Nederland en België horen daar helaas nog altijd niet bij.

De verwachting is dat de Samsung Galaxy S24, S24+ en de S24 Ultra als eerst de update zullen krijgen naar Android 15. Daarna zullen andere modellen volgen. Er wordt alleen gesproken over een start in april, dus het kan goed zijn dat voor het publiek de eerste toestellen pas in mei de update aangeboden krijgen. Een verder schema wordt eveneens -nog- niet gedeeld door Samsung.

Android 15 brengt van zichzelf al wat nieuwe functionaliteit mee, maar ook One UI 7 bevat de nodige nieuwe features. Die kennen we bijvoorbeeld weer van de nieuwe Galaxy S25-serie. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld de Now Bar, met een persoonlijk overzicht van de dag, een veranderende interface voor de camera, het vernieuwde app-scherm dat je ook verticaal kunt scrollen en een veranderd scherm voor notificaties en snelle instellingen.

