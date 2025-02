Samsung Galaxy Z Flip 7: renders tonen wat we kunnen verwachten

Geruchten over de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 7 komen langs. De nieuwe foldable van de Zuid-Koreaanse fabrikant zal samen met de Galaxy Z Fold 7 aangekondigd worden. Dat toestel kwam eerder al voorbij in renders, nu zien we de Galaxy Z Flip 7 in beelden voorbij komen.

Galaxy Z Flip 7 in renders

De eerste beelden van de Samsung Galaxy Z Flip 7 kunnen we met je delen. Op basis van de tot nu toe bekende informatie krijgen we een goed beeld, van wat je van het toestel kunt verwachten. De telefoon zou de maten 166,6 x 75,2 x 6,9 millimeter krijgen. Hiermee zou de Flip 7 iets hoger, een stuk breder en even dik zijn als de huidige Galaxy Z Flip 6. Eerder verschenen er al renders van de Galaxy Z Fold 7.

Op cameragebied blijft de Flip 7 beschikken over een dubbele hoofdcamera, bestaande uit een 50 megapixel hoofdlens en een 12 megapixel groothoeklens. Hoewel de resoluties hetzelfde blijven als bij de Flip 6, wordt verwacht dat er verbeterde sensoren worden gebruikt voor een betere beeldkwaliteit. Qua chipset is het nog onduidelijk of de telefoon de Exynos 2500 of de Snapdragon 8 Elite krijgt. De telefoon krijgt 12GB RAM met 256GB/512GB opslagruimte.

De verwachting is dat de prijs van het toestel gelijk blijft met dat van het huidige model bij release. Als dit klopt, gaat het om een bedrag van 1119 euro. Wanneer de nieuwe foldable wordt gepresenteerd, is nog niet gedeeld. Mogelijk is dit rond de zomer, net als vorig jaar het geval was.