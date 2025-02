Wat is Samsung Knox en hoe gebruik je Veilige Map?

Samsung Knox is een term die je misschien wel vaker voorbij hebt zien komen. In dit artikel duiken we dieper in op de vraag, ‘Wat is Samsung Knox?’ en leggen we je uit wat je ermee kunt. Tevens laten we je kennis maken met de Veilige Map, ofwel de Secure Folder.

Wat is Samsung Knox?

Wanneer je kiest voor een nieuwe smartphone van Samsung, kan het zomaar zijn dat je de term ‘Samsung Knox’ erbij ziet staan. Dit is onder andere het geval bij de Galaxy S25, Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Misschien zegt het je wel helemaal niets, maar het kan wel van toegevoegde waarde zijn bij je nieuwe toestel. Samsung Knox is een beveiligingslaag over de standaard beveiligingen. Tevens bestaat Knox zelf ook nog uit verschillende lagen. Deze lagen zorgen voor verdediging en beveiliging om je gegevens te beschermen. Hierbij is het doel om het apparaat en gegevens te beschermen tegen onheil van buitenaf.

Samsung Knox biedt een sabotagebestendigde chip en is hardwarematig in toestellen van Samsung te vinden. Dit in combinatie met speciale software die de beveiliging mogelijk maakt. Je kan het zien als een kluis in je mobiele apparaat. Foto’s, bankgegevens, wachtwoorden en andere gevoelige informatie blijft op die manier veilig. Ook wanneer je telefoon gestolen wordt of wanneer een gevaarlijke app toegang heeft tot je smartphone of tablet.

Zoals gezegd begint het hardwarematig met de speciale chip. Zeer gevoelige gegevens worden op die manier geïsoleerd van de rest voor de werking van het apparaat. Er is realtimebeveiliging en er zijn extra beveiligingsfuncties vanuit Samsung voor over Android. Het is ook in staat om gegevens en apps te beschermen, door precies te kiezen wat elk proces wel en niet kan doen, en tot welke gegevens deze toegang heeft.

Samsung geeft aan dat Samsung Knox zeer veilig is, waarbij het geclassificeerd wordt als defensie-klasse. Het kan niet gezien worden als anti-virussoftware, maar het biedt wel functies die enige bescherming bieden tegen malware en virussen.

Veilige Map

Eén van de bekendste functies in Samsung Knox voor gebruikers is de Secure Folder, ofwel de Veilige Map. Dit is een gecodeerde ruimte op je Samsung-apparaat, waarin je foto’s, video’s, apps en andere gegevens kunt bewaren. Deze map beveilig je met een pincode, wachtwoord, patroon of vingerafdruk. Je volgt eenvoudig de stappen op je Galaxy-apparaat, waarna je de map kunt gebruiken. Tevens kun je voor de Veilige Map verschillende instellingen aanpassen, zoals je kunt zien in de onderstaande screenshot.

Het gebruiken van de Veilige Map doe je zo:

Ga naar het scherm met instellingen van je telefoon of tablet

Ga naar ‘Beveiliging en Privacy’

Kies voor de optie ‘Meer beveiligingsinstellingen’ en kies voor ‘Veilige map’

Volg hier de stappen om de Veilige Map in te stellen

Vervolgens kun je de functionaliteit gebruiken. Alle Galaxy-telefoons zijn uitgerust met Knox-ondersteuning, zo geeft Samsung aan. Als je wil controleren of jouw toestel over Knox beschikt, kun je gaan naar Instellingen > Over het apparaat > Software-informatie > Knox-versie. Als er geen Knox-versie staat, heeft je Galaxy-toestel geen Knox-ondersteuning.

