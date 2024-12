Samsung Galaxy Ring review: stijlvol klein gezondheidswonder

Gezondheidstrackers zijn er in vele vormen zoals horloges maar deze ring is net even anders. Wat kan je allemaal met de Samsung Galaxy Ring en hoe gebruik je hem? We vertellen het in deze Galaxy Ring review.

Samsung Galaxy Ring review

Samsung heeft onlangs deze slimme gezondheidstracker uitgebracht in de vorm van een ring. Nu is een ring natuurlijk een heel persoonlijk product. Waar je bij een horloge vaak wel uit de voeten kunt met het standaard bandje. Is het kopen van een ring al een hele andere aangelegenheid. Gelukkig weet Samsung dit ook en voordat je overgaat op de aanschaf van de ring kan je een handige sizing kit bestellen. In deze kit vind je 9 verschillende diameters terug waarmee je voor jezelf de ideale pasvorm kunt bepalen.

De fabrikant adviseert je om de ring niet direct naast een andere vinger met een ring te dragen. Wij hebben een “maat” 10 gekozen en dragen deze om de ringvinger aan de niet dominante hand. Dat is eveneens de hand waar ik mijn smartwatch (Garmin Epix) draag en ben daarom ook benieuwd of de metingen een beetje hetzelfde zijn.

Algemene indruk

De Samsung Galaxy Ring komt in een mooi bewaardoosje die tevens dienst doet als oplader. Door de ring erin te plaatsen wordt deze opgeladen en kan je deze ook niet kwijtraken. Dat opbergdoosje ondersteunt overigens ook draadloos laden en een USB-C uitgang vind je aan de achterzijde van de cradle.



Nu is de ring beschikbaar in 3 kleuren en wel Titanium Black, Silver en Gold. Daarmee probeert Samsung in elk geval ervoor te zorgen dat deze ring mooi bij jouw persoonlijke stijl past. Wij ontvingen de Titanium Black variant en ik moet zeggen dat deze er qua design erg strak uitziet. Wat eveneens fijn is, is de afwerking aan de binnenkant van de ring die ervoor zorgt dat deze ook langere tijd prettig blijft zitten.



Dat de ring verder geen indicatoren heeft of iets van afleiding kan geven zoals een smartwatch dat wel kan, kan voor sommige gebruikers zowel een gemis als een uitkomst zijn. Wil je je gezondheidsgegevens raadplegen dan kan dat op de app via de telefoon die je waarschijnlijk toch al bij je draagt. Die app daar gaan we straks op in, maar eerst nog even over de batterijduur en andere fijne eigenschappen aan de ring.

We kunnen met de Galaxy Ring zo’n zeven dagen vooruit voordat hij weer in de oplaadcase moet. Dat is een mooie score en dat zorgt er ook voor dat je doorlopend gegevens over je activiteit kunt bijhouden. Een ander pluspunt is dat de ring ook 10 ATM waterdicht is, dus handenwassen en douchen hoef je je geen zorgen over te maken.

Slaap tracking

Op het gebied van slaaptracking vind ik persoonlijk de gegevens van Samsung een stuk duidelijker en uitgebreider gepresenteerd. Je kunt gegevens bekijken over je hartslag en lichaamstemperatuur in een grafiek weergave. Daaronder vind je ook bijvoorbeeld de minimale en maximale waardes. Bovendien geeft de app je ook meer informatie over de betekenis van de verschillende waarden.

In het gebruik tijdens het slapen heb ik niets op te merken aan de Galaxy Ring. Deze zit gedurende de hele nacht comfortabel. Wel valt het groenige licht dat de sensoren produceren op in het donker. Qua slaapstadia waren de Garmin en Galaxy Ring het met elkaar eens, en dit is vaker zo geweest tijdens het testen van de Galaxy Ring.

Samsung Health app

Nu zag je hierboven al wat over de slaaptracking in de Samsung Health app, maar deze applicatie vertelt je meer dan alleen gedetailleerde slaapstatistieken. Zo telt de ring ook het aantal stappen dat je op een dag zet en houdt het je gemotiveerd door middel van een hart met drie ringen die je dient te vullen. Het gaat er dan om dat je een aantal stappen, actieve tijd en aantal calorieën haalt om dit vol te krijgen.

Verder heeft de app de mogelijkheid tot het bijhouden van het aantal gedronken glazen water, net als het bij houden van eten en lichaamsgewicht. Voor onze vrouwelijke lezers kan je de app ook gebruiken voor het bijhouden van je menstruatiecyclus. Wil je de volgorde aanpassen van de gegevens in de Health-app dan kan dat ook. In principe is de Health-app van Samsung dus lekker compleet en je kan zonder moeite gegevens synchroniseren vanaf de Galaxy Ring.

Via Health Connect kan je ook je gegevens uit de Samsung app laten synchroniseren naar bijvoorbeeld Google Fit. Verder heeft de Samsung Health app ook een koppeling met Strava voor het doorsturen van je trainingen en/of wandelingen.

Beoordeling

Met een prijskaartje van 450 euro is deze Samsung Galaxy Ring wel aan de prijs maar deze tracker zit boordevol sensoren en is voorzien van een fraai ontwerp. Wil je niet de afleiding van een smartwatch maar wel gezondheidsgegevens bekijken dan is deze Galaxy Ring zeker het overwegen waard. Heb je toch liever een schermpje extra in de vorm van een horloge, dan is deze Ring mogelijk niet voor jou.

De Galaxy Ring kun je direct aanschaffen bij Samsung. Deze geeft je gelijk een Sizing Kit, zodat je goed je maat kunt bepalen. Je kunt ook voor de Galaxy Ring terecht bij Odido en MediaMarkt. Coolblue verkoopt hem alleen in geselecteerde winkels.