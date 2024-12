Samsung Galaxy Buds 3 Pro review: fantastische oordopjes met mooi design

Samsung heeft meerdere audio-producten in het portfolio zitten. Onlangs werd daar de Samsung Galaxy Buds 3 Pro aan toegevoegd. In de afgelopen weken hebben we deze nieuwe oordopjes getest en onze bevindingen delen we in de Samsung Galaxy Buds 3 Pro review.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

We hebben eerder een uitgebreide review gepubliceerd van de Galaxy Buds 3. Nu is het tijd om de Pro-uitvoering onder handen te nemen in een uitgebreide test. Het eerder genoemde model had nog wel wat verbeterpunten, en we zijn benieuwd of het Pro-model daar verbetering in brengt. We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten; dat doet ‘ie zeker! In deze Galaxy Buds 3 Pro review bespreken we alles met je!

In het doosje van de Samsung Galaxy Buds 3 Pro zit enkel de case met de oordopjes, een beknopte snelstartgids en een USB-C kabel. Verschillende maten dopjes en dergelijke zijn niet bij de Galaxy oordopjes meegeleverd.

Ontwerp

Wij testen de Galaxy Buds 3 Pro in een zilveren kleur. Het ziet er stoer uit, en op de steeltjes van de oordopjes zit verlichting. Deze licht alleen op bij het koppelen en het in en uit de case halen. Het ontwerp is ook anders dan de voorgaande serie, waar het echt in-ear buds waren en nu dus een daadwerkelijk stokje hebben.

De oordopjes voelen erg degelijk aan en zitten prettig in het oor. Door omhoog of omlaag te vegen over het oordopje kun je het volume aanpassen. Op het steeltje zit een subtiele drukmogelijkheid, waarmee je de muziek kunt pauzeren of juist weer kunt hervatten. Je kunt ook bij Android instellen dat je hem ingedrukt houdt om het geluid te bedienen, of om je favoriete app te openen.

Mogelijkheden

Combineer je de Galaxy Buds 3 Pro met een Android-toestel, dan heb je het meest aan de headset. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning voor audio-codecs. In ieder geval is er AAC en SBC, en als je de oordopjes gebruikt met een Samsung-apparaat, krijg je ook nog twee exclusieve codecs voor audio in hoge resolutie. Dit zijn SSC UHQ en Samsung Seamless Audio. Die laatste wordt alleen op de nieuwste en duurste Samsung’s ondersteund. Andere codecs worden niet ondersteund, waardoor je het bijvoorbeeld zonder Losless of AptX moet doen. Daarbij kun je met de Smartthings app ze weer makkelijk terugvinden als je ze kwijt bent.

Voor de iPhone-bezitters is er minder goed nieuws. De oordopjes kun je namelijk verder personaliseren middels de Samsung Wearable app. Deze applicatie is echter niet beschikbaar voor iOS. Je mist hiermee best wel nuttige functionaliteit. Denk aan de equalizer die je in kunt stellen, het ontvangen van updates voor de oordopjes en de mate van ruisonderdrukking. Mocht je nog ergens een Android-toestel in de la hebben, dan kun je wel deze zaken aanpakken en bijvoorbeeld de equalizer opslaan en zo deze gebruiken.

Geluidskwaliteit

De Samsung Galaxy Buds 3 Pro is qua geluid mooi gebalanceerd. Het laag is mooi warm en vol terwijl de middenstukken gedetailleerd klinken. Het hoog is fris en niet scherp of schel. Er is door Samsung een goede afstemming gevonden tussen het laag en het hoog waardoor je een uitstekende geluidskwaliteit krijgt. Muziek van verschillende genres klinkt met deze in-ears erg prettig. Ze doen ook niet onder voor bijvoorbeeld de Sony WF-1000XM5.

Op het gebied van noise cancelling doet de Buds 3 Pro ook niet onder voor eerder genoemde concurrent. Zo weet het apparaat zonder problemen een stille omgeving te creëren, ook in luidruchtige omgevingen zal je geen last hebben van de omgeving. We zijn echt enthousiast over hoe goed het geluid tegengehouden wordt. Duidelijk ook beter dan bij de OnePlus Buds Pro 3, die we eerder hebben getest.

Bellen gaat ook prima met de Samsung Galaxy Buds 3 Pro. De ander kan ons goed verstaan en dat geldt andersom ook. Samsung belooft verder een speciale Siren Detect functie, waarbij de ruisonderdrukking uitgezet wordt als er sirenes gedetecteerd worden. Daarbij is er Voice Detect, waarbij ANC automatisch uitgeschakeld kan worden als een gesprek gedetecteerd wordt.

De batterijduur is niet heel veel anders dan dat van de concurrentie. Samsung belooft een zo’n 6 uur aan afspeeltijd met ANC aan, een uur langer met ANC uit. Dit is 26 en 30 uur met het gebruik van de oplaadcase.

Beoordeling

De Samsung Galaxy Buds 3 Pro is een geweldige headset voor de echte muziekliefhebber. De Galaxy Buds hebben mij een nog betere indruk achtergelaten dan de concurrent van OnePlus.

Je kunt de Samsung Galaxy Buds 3 Pro kopen bij Samsung zelf en verder bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en MediaMarkt.