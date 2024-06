Samsung Galaxy Buds 2 Pro review: lekkere in-ears met fraai prijskaartje

Vandaag op onze redactie de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Deze in-ear hoofdtelefoon van Samsung komt met actieve noise cancelling technologie en in een handig compacte case. Hoe luisteren ze en zijn deze in-ears in het gebruik? Wij testten de Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

In een samenwerking met AKG heeft Samsung de Galaxy Buds 2 Pro in-ears uitgebracht. Deze in-ears zijn al een tijdje op de markt maar nu de Buds 3 Pro mogelijk al in de pijplijn zitten is het goed om te kijken waar deze in-ears staan.

In het gebruik

In de verpakking van de Galaxy Buds 2 Pro vinden we een soort matte soft-touch case met daarin de oortjes. Verder krijg je een relatief lang USB-C naar USB-C kabeltje en vinden we verstopt tussen het opgerolde kabeltje ook nog een aantal andere eartips terug. Deze eartips zijn van verschillende formaten zodat je zelf de ideale pasvorm kunt kiezen.

De buds hebben ondersteuning voor Bluetooth 5.3 maar met 3 codes, het standaard SBC en AAC codec, heb je een Samsung telefoon dan kan je ook nog gebruik maken van het Samsung Seamless codec. Wil je buiten sporten met deze in-ears dan hoeft dat geen probleem te vormen aangezien deze IPX7 waterbestendig zijn.

De noise cancelling van de oortjes zijn goed te noemen, ze weten een hoop mechanisch geluid weg te filteren, wel komt stemgeluid nog een beetje door de oortjes heen als er geen muziek speelt. Niet erg want zodra we muziek starten kunnen we volledig opgaan in het geluid. Het geluid zelf klinkt fris in het hoog met mooi volle bastonen. De stemmen zijn duidelijk, bijvoorbeeld bij Michael Jacksons – Earth Song horen we de fijne details terug. Ook in andere genres vinden we de Buds2 Pro fijn klinken en kunnen we zeggen dat het lekker wegluistert.

Wil je het hoog iets dempen en een wat warmere sound dan kan je in de app kiezen voor de EQ-preset “Zacht”. Deze preset trekt voornamelijk het laag nog iets omhoog.

App & batterijduur

Binnen de Samsung Wear applicatie kan je wat instellingen van de Buds 2 Pro aanpassen en de firmware bijwerken. Qua equalizer moeten we je wel teleurstellen, je kunt kiezen uit 6 presets maar geen eigen preset maken voor de Buds 2 Pro. Hopelijk voegt Samsung dit in de nieuwe Buds en kan je het geluid net even meer naar eigen hand zetten.

De batterijduur van deze in-ears liggen met ANC ingeschakeld zo rond de vijf uur speeltijd. Heb je de oortjes een langere tijd in dan is de kans dus aanwezig dat je tussendoor even bij moet laden. Dat kan via de ingebouwde USB-C poort op de case maar ook via een PowerShare optie waarmee je via Qi-ondersteunde telefoon kunt bijladen.

Beoordeling

Samsung heeft met de Galaxy Buds 2 Pro een prima setje in-ears afgeleverd. Wel kan de batterijduur iets beter zodat je een gehele werkdag zonder bijladen kunt doorwerken. Fijn is dat de in-ears waterbestendig zijn en best tegen een onverwacht buitje kunnen. Een mooie toevoeging zou een custom equalizer zijn. Je kunt de Buds 2 Pro inmiddels krijgen voor een prijs tussen de 129 en 159 euro.

De Galaxy Buds 2 Pro kun je kopen bij: Samsung zelf, bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Belsimpel.