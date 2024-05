Fairphone Fairbuds review: duurzame oortjes zonder poespas

Een bijzonder setje in-ears dit keer, de Fairphone Fairbuds, oortjes waarvan je zelf onderdelen kunt vervangen. Super handig, maar heeft dit ook zijn nadelen?

Fairphone Fairbuds review

De Fairbuds worden geleverd in een kartonnen doosje met een bedrukte wikkel, waarmee er duidelijk wat poespas is weggelaten. Die gedachtegang vinden we ook terug als we de inhoud bekijken, want Fairphone levert alleen het nodige bij deze Fairbuds. In het doosje vinden we naast de buds ook nog wat eartips en een boekje. Geen USB kabel dus, en heel eerlijk die heb je ook niet nodig als je al een smartphone bezit. Wil je deze wel dan kan je deze via Fairphone aanschaffen.

In het gebruik

Wat vooral opvalt is dat het doosje waarin de buds zich bevinden vrij groot is. Pluspunt is dan wel weer dat Fairphone er alles aan doet om het product zo duurzaam mogelijk te maken. De oortjes zelf voelen ook wat groot aan, eenmaal in het gehoor geplaatst zitten de Fairbuds prima. Persoonlijk mogen de buds wel iets compacter zijn. Door drie seconden de grote knop in het doosje in te drukken start de koppelmodus. Met een keertje drukken geeft een LED-lampje het batterijniveau aan.

De Fairbuds zelf kan je ook gebruiken om je muziek mee te bedienen. Eenmaal op de oordopjes tikken pauzeert of start het huidige nummer en met twee keer tikken ga je naar het volgende nummer, 3x brengt je terug bij het vorige nummer. Ook volume kan je bedienen door omhoog en omlaag te vegen.

Qua geluidskwaliteit klinken de Fairbuds niet heel erg enthousiast, het laag en het midden zijn duf en ook het hoog kent weinig frisheid. Daarmee presteren de oortjes in deze prijsklasse vrij ondermaats. Het stereogeluid van de Fairbuds is weinig sprankelend. Ook van de ANC modus stelt enigszins teleur, je kunt niets wijzigen maar ook laten de oortjes nog best wat geluid door. Daarnaast moet je het bij de Fairbuds doen met de SBC en AAC codec, waarbij ondersteuning voor betere codecs ontbreekt.

Afhankelijk van het gebruik van je duurzame Fairbuds gaat de batterij gemiddeld 4 tot 4,5 uur mee bij het gebruik van de Active Noice Cancelling functie. Gebruik je die niet dan kan je de luisterduur nog 1,5 uur oprekken voordat ze toch echt de case in moeten.

Fairbuds app

In de Fairbuds app zie je in een oogopslag het actuele batterijpercentage van zowel het linker als rechter oortje. Maar laat de applicatie je ook zien hoe de oortjes er van binnen uitzien en geeft de apps tips voor het gebruik. Ook kan je via de applicatie de software bijwerken. Op het moment van schrijven is V56 die verbeteringen brengt aan het ANC, Ambient mode en algehele connectiviteit.

Ook fijn aan de app is dat je via een 8-bands equalizer het geluid naar wens kunt aanpassen. Waarbij je de volgende banden instelbaar hebt: 60Hz, 100Hz, 230Hz, 500Hz, 1.1kHz, 2.4kHz, 5.4kHz en 12kHz. Vooral bij lagere volumes helpt de equalizer om het geluid wat frisser te laten klinken. Maar de oortjes blijven toch teleurstellen.

Beoordeling

Een dikke plus voor Fairphone voor het maken van oortjes waarbij je zelf nog onderdelen kunt vervangen. Toch gaat dat wel ten koste van daar waar het om gaat, namelijk de geluidskwaliteit die stelt toch echt teleur. Hopelijk weet de fabrikant er bij de volgende versie wel betere audiokwaliteit te leveren. Voor een adviesprijs van 150 euro zijn de Fairbuds te koop en voor dat geld zijn er goede alternatieven te bedenken.

De Fairbuds zijn beschikbaar bij Belsimpel en Bol.com.