Fairphone 5 review: duurzaamheid in een hogere versnelling

Duurzaamheid, daar draait het allemaal om bij de Fairphone 5. De afgelopen tijd hebben we deze zelf te repareren smartphone, met acht jaar updates getest. Onze bevindingen sommen we voor je op in de Fairphone 5 review.

Fairphone 5 review

Veel fabrikanten beloven met hun nieuwe producten steeds meer aandacht te schenken aan het milieu en de impact daarop van hun modellen. Er zijn echter maar weinig merken die zo ver gaan als dat Fairphone doet. Zij hebben een duidelijke missie en een transparant beleid over hoe het de toestellen vervaardigt. Dit samen met een updatebeleid waar veel fabrikanten nog een puntje aan kunnen zuigen. Maar is dat voldoende om te slagen? In de afgelopen weken hebben we de Fairphone 5 uitgebreid getest. Onze bevindingen lees je in de Fairphone 5 review.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de Fairphone 5 is duidelijk minimalistischer uitgevoerd dan dat bij andere merken. We zien namelijk enkel het toestel en een korte snelstartgids. Geen kabel, oplader of iets anders. Geen hele gekke keuze uit milieuoverwegingen. Tegenwoordig hebben we allemaal wel een USB-C kabel in huis liggen, toch?

Design en interface

De Fairphone 5 is er in het zwart, transparant en blauw. De smartphone heeft aan de voorzijde een 6,46 inch OLED-beeldscherm, met een resolutie van 2770 x 1224 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De helderheid van het scherm is ook op zonnige dagen zeker voldoende. Waar ik me wel meermaals aan heb gestoord, is dat met de automatische helderheid ingeschakeld, dit niet vloeiend helderder of minder fel wordt, maar in stappen. Hierdoor verspringt dit onprettig als je het toestel gebruikt. Hopelijk weet Fairphone dat nog met een update glad te strijken.

De smartphone van de Nederlandse fabrikant is aan de achterzijde voorzien van twee camera’s en een dieptesensor. Daarbij is het toestel voorzien van een afneembare achterkant. We gaan terug naar de vroegere jaren, want je simkaart moet in de sleuf onder de cover. Dat is ook de plek waar je de batterij kunt verwisselen en waar je een geheugenkaart kunt toevoegen.

Aan de linkerzijde van de smartphone is het leeg; rechts vind je de volumetoetsen en de power-button. In deze knop is de vingerafdrukscanner verwerkt. Deze doet best aardig zijn werk. Aan de onderkant is de smartphone uitgerust met een USB-C aansluiting en vind je ook de speaker.

Zelf repareren

Wil je zelf onderdelen vervangen aan je Fairphone 5, dan kun je bij de fabrikant terecht voor het bestellen van reserveonderdelen. De prijzen zijn hierbij al direct bekend gemaakt. Een overzicht hebben we hieronder voor je.

Fairphone 5 batterij: €39,95

Display: 99,95 euro

Achterkant (mat zwart, hemelsblauw, transparant): 24,95 euro

Hoofdcamera: 69,95 euro

Groothoekcamera: 44,95 euro

Selfiecamera: 34,95 euro

USB-C poort: 19,95 euro

Luidspreker: 24,95 euro

Oorluidspreker: 19,95 euro

Topunit (met ToF-sensor, geheugenkaartlezer en simkaartlezer): 39,95 euro

Interface

De interface van de Fairphone 5 is strak Android, Fairphone heeft geen verdere aanpassingen gedaan aan de interface. Ook op het gebied van bloatware kunnen andere merken nog heel wat leren; slechts één app wordt op het toestel vanuit de fabriek meegeleverd, los van de Google-apps. Dit is de My Fairphone app. Hiermee kun je je CO2- uitstoot volgen en verminderen. Ook krijg je tips voor het gebruik van je telefoon en wordt er meer informatie gegeven over het merk Fairphone.

De interface is verder lekker overzichtelijk. Je hebt toegang tot widgets en snelkoppelingen op je homescreens en natuurlijk veeg je van boven naar beneden voor de notificaties. Een veeg van beneden naar boven brengt je naar het app-menu met je geïnstalleerde apps.

Communicatie

Er is in de Fairphone 5 ruimte voor één simkaart, al kun je op het toestel ook een eSIM gebruiken. Fairphone biedt 5G-ondersteuning, maar kan uiteraard ook overweg met andere netwerken. Natuurlijk zijn de zaken als WiFi, Bluetooth en locatiebepaling aanwezig, en met deze technieken hebben we geen problemen ondervonden. Alles werkt zoals je mag verwachten en ook de gesprekskwaliteit voldoet prima.

Multimedia

Een filmpje of video kijken op de Fairphone 5 voldoet best. De smartphone heeft hiervoor een prima scherm meegekregen. Wil je nog wat finetunen, dan kun je in de instellingen de kleurmodus en temperatuur nog aanpassen. De geluidskwaliteit van de smartphone is matig. Het klinkt wat aan de schelle kant en erg geknepen.

Camera

De foto’s schiet je met de dual-camera van de telefoon. We zien hier een 50 megapixel hoofdcamera en een 50 megapixel groothoeklens. Daarbij is er nog een ToF-sensor voor het vastleggen van de diepte. De camera-app is eenvoudig in gebruik en legt beelden snel vast. Je kunt met de applicatie zoomen, maar dit gebeurt dan wel softwarematig, waarbij dit wel invloed heeft op de beeldkwaliteit.

Maar hoe is de beeldkwaliteit? De Fairphone 5 scoort hier niet bepaald hoge punten. Foto’s zijn grauw en missen echt de kleur. Zeker op een bewolkte dag stelt de fotokwaliteit voor deze prijs echt teleur. Maar ook op meer zonnigere dagen zien we een beeldkwaliteit die we eerder verwachten bij een goedkoop budgettoestelletje. Foto’s missen doortekening en missen warmte. Om dan nog maar te zwijgen over de groothoeklens; dat beelden vastlegt zoals je die niet verwacht bij een toestel van 699 euro. In de donkere uren is de kwaliteit best aardig. Zoek je een smartphone voor de camera, dan sla je deze Fairphone 5 het beste over. Bekijk hier het Fairphone 5 fotoalbum met samples die we gemaakt hebben.

Video en selfies

De Fairphone 5 maakt video’s in 4K met 30fps of 1080p met 60fps. Beelden zijn best aardig, maar op het grotere scherm hebben we ze wel eens scherper gezien. Een video-sample die we hebben gemaakt met het toestel kun je hieronder bekijken. Selfies maak je met de 50 megapixel selfielens. Deze legt best aardige foto’s vast.



Prestaties

In plaats van een Snapdragon-processor heeft Fairphone gekozen voor een wat minder bekende chipset uit de fabriek van Qualcomm. Het is de Qualcomm QCM 6490, een octa-core processor met een processorsnelheid van maximaal 2.7GHz. Samen met de 8GB aan werkgeheugen kan het toestel prima meekomen in het dagelijkse gebruik. Het is echter niet de snelste smartphone in deze prijsklasse, dat voel je. Maar slecht doet hij het zeker niet. Het is wel een aandachtspunt te weten dat toestellen doorgaans na verloop van tijd wat langzamer worden. Hopelijk nekt dat de Fairphone 5 op den duur niet.

Het toestel zit ook lekker riant in het geheugen. Er is 256GB opslagruimte beschikbaar, en dit kun je ook nog eens uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 2TB!

Accu

De 4200 mAh batterij van de Fairphone 5 is verwisselbaar en dus zelf te vervangen. Net zoals dat vroeger kon; achterkantje van het toestel eraf, batterij eruit, nieuwe batterij erin. Een kind kan de was doen. Het opladen gaat met een kracht van 30W, maar je dient dus wel zelf voor de oplader en de kabel te zorgen.

Met gemiddeld gebruik houdt het toestel het circa 1 á 1,5 dag uit. We noteren een schermtijd van circa 3,5 – 4 uur. Dat is een nette score, maar geen hoogvlieger. Weinig toestellen doen het beter overigens qua batterijverbruik. Een uitschieter was de Nothing Phone 2.

Updatebeleid

Een belangrijk onderdeel in deze Fairphone 5 review; het updatebeleid. We zien hier namelijk een belofte die we zelden zien bij fabrikanten. Fairphone is ervan overtuigd dat dit een product is dat het jaren meegaat. Om die reden krijg je dan ook vijf jaar garantie op je toestel. Deze belofte houdt ook in dat je telefoon soepel, veilig en efficiënt blijft werken, zo belooft het merk.

De Fairphone 5 krijgt sowieso tot 2031 updates. Dat is acht jaar lang beveiligingsupdates. Tevens belooft het merk vijf Android-updates, wat betekent dat je zeker bent van Android 14, 15, 16, 17 én zelfs Android 18. De fabrikant heeft het over ‘minstens’, dus het is mogelijk dat er nog meer Android-updates in het verschiet liggen. We moeten er wel rekening mee houden dat (Android-) updates doorgaans later uitgerold worden dan bij andere merken, zo weten we uit het verleden.

Beoordeling

Wil je een duurzame keuze maken bij het kiezen van een nieuwe smartphone, dan kun je echt niet om de Fairphone 5 heen. De fabrikant heeft niet alleen gedacht aan het zelf repareren van het toestel, maar juist ook aan een uitgebreid updatebeleid. Op papier dus echt een toestel waar je jarenlang mee uit de voeten kunt. We hopen dat dit ook op de lange termijn geldt, maar de potentie zit erin!

Ondanks dat op papier de camera prima eigenschappen heeft, stelt deze in de praktijk wel echt teleur. Hier moet Fairphone duidelijk nog flink sleutelen, dat is dan ook het grootste minpunt van dit toestel. Voor 699 euro mag je echt wel een betere camera verwachten. Maar die zien we hier dus niet terug. Kun je daarmee leven, dan heb je aan deze telefoon een prima aankoop.

De nieuwe Fairphone 5 kopen kan bij: Odido, KPN, Vodafone, Coolblue, Belsimpel, Mobiel en Bol.com.

Fairphone 5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro