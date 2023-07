Google Pixel 7a review: scherpe prijs-kwaliteitverhouding en goede camera

Met de Pixel 7-serie is het eerste smartphonelijn van Google die na vele jaren weer officieel in Nederland verkrijgbaar is. De fabrikant pakt door en heeft ook de Pixel 7a uitgebracht. Is de Google Pixel 7a een aanrader? Dat zetten we op een rijtje in de Pixel 7a review.

Pixel 7a review

De Pixel-reeks is vanaf de 7-serie eindelijk in ons land beschikbaar. Een gelopen race is het daarmee absoluut niet, want in onze Pixel 7 Pro review kwamen nog wel een aantal verbeterpunten naar boven. Dat had met name te maken met de accuduur van het toestel, die niet om over naar huis te schrijven was met meer dan gemiddeld gebruik. De camera daarentegen was wel weer heel goed, zoals we inmiddels ook gewend zijn van de Pixel-reeks.

Sinds kort ligt de Pixel 7a in de Nederlandse winkels en dus is het de hoogste tijd om te kijken hoe de goedkopere Pixel-smartphone het doet. Is dit een smartphone waar je naar op zoek bent, of kun je de Pixel 7a van Google beter links laten liggen? DroidApp zocht het uit en is in de afgelopen weken aan de slag gegaan met de Pixel 7a. Onze ervaringen lees je terug in de Pixel 7a review.

Verkooppakket

De Google Pixel 7a wordt geleverd in een witgekleurde doos waarin het toestel wordt meegeleverd. In de verpakking vinden we verder een USB-C naar USB-C kabel en een omvormer voor USB naar USB-C. Voor de rest vind je niets terug in de doos. Dit betekent dat je ook de oplader zelf dient aan te schaffen.

Design en interface

Google hanteert een eigen designstijl, die we kennen van andere Pixel-modellen. De Pixel 7a is dan ook direct herkenbaar van een lid uit de Pixel-familie. De smartphone heeft een glazen voor- en achterkant en een aluminium frame. De telefoon voelt degelijk aan en de cameramodule is herkenbaar met de aluminium ‘balk’ achterop. Door de gebruikte materialen en de ‘feeling’ ligt de Pixel prettig in de hand.

De smartphone is aan de voorkant uitgerust met een 6,1 inch OLED-scherm. Deze levert een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. De beeldkwaliteit is prima en ook goed afleesbaar op zonnige dagen, dus klaar voor de zomer. Qua vormgeving doet het toestel erg denken aan de Pixel 7. Wel is de 7a iets compacter en wat lichter.

De sleuf voor de simkaart bevindt zich aan de linkerzijde van de Pixel 7a. Erg wennen is de plaatsing van de knoppen aan de rechter zijkant. Waar je normaal bovenaan de volumetoets vindt, en daar onder de power-button, zit dat bij de Pixel 7a omgekeerd. Niet zelden zaten we daarom steeds verkeerd met onze vingers en veranderde we van het volume, in plaats van dat we het scherm uitschakelde. Aardig frustrerend. Als je al een Pixel gewend bent, zal dit niet nieuw voor je zijn.

De vingerafdrukscanner van de Google telefoon zit geïntegreerd in het scherm. Een lichte aanraking op het icoontje is voldoende om de telefoon snel te ontgrendelen.

Interface

De interface is de schone versie van Android. Dit betekent dat je een kale Android versie krijgt zonder overbodige poespas. Het ziet er allemaal goed uit en werkt bovendien razendsnel. Met een druk op de knop verander je de achtergrond, waarbij je bijvoorbeeld ook de Emoji Workshop kunt gebruiken. Hiermee vul je de achtergrond met eigen gekozen emoticons. Kleuren in de interface worden afgestemd op de kleuren uit de achtergrond. Uiteraard zijn ook de nodige foto’s en patronen direct beschikbaar voor het instellen als achtergrond.

Verder valt op dat er weinig bloatware op het toestel staat. Enkel natuurlijk de applicaties van Google zelf. De rest kun je gewoon lekker zelf downloaden.

Communicatie

Het mag voor zich spreken dat communiceren via de Pixel 7a geen probleem is. Niet alleen telefoongesprekken, maar ook internetten en het sturen van berichten gaat zoals je mag verwachten. De gesprekspartner aan de andere kant van de lijn is goed te verstaan en de belkwaliteit is meer dan goed. Internetten gaat lekker vlot via WiFi of via 5G. Het toetsenbord voor het typen van je berichten is standaard Gboard, maar desgewenst kun je natuurlijk een ander toetsenbord downloaden uit de Play Store.

Multimedia

Het 6,1 inch scherm van de Pixel 7a is perfect voor het bekijken van een filmpje of video. Ook op zonnige dagen doet het toestel het prima, want de helderheid kan helder genoeg, om het scherm af te lezen in zonlicht. Qua geluidskwaliteit hoef je niet teleurgesteld te zijn. De Pixel 7a heeft een set prima stereo-speakers die nauwelijks onderdoen voor duurdere toestellen. Er is (zoals verwacht) geen 3,5mm audio-aansluiting. Het met een headset luisteren naar muziek kan door deze te koppelen via Bluetooth.

Camera

De camera van de Pixel 7a bestaat uit twee lenzen. Dit betreft een 64 megapixel hoofdsensor en een 13 megapixel groothoeklens. De camera-app biedt je een duidelijke bediening en hoewel een telelens ontbreekt, kun je wel de 2x zoom gebruiken op de Pixel. Hiermee moet je middels bepaalde AI-technieken toch zonder al te veel kwaliteitsverlies goede foto’s kunnen schieten. Verder kun je onderin beeld kiezen voor verschillende andere modi, waaronder bijvoorbeeld een 360-graden foto of foto’s met een lange belichting.

Als we de foto’s op het grote scherm bekijken, die we met de Pixel 7a hebben gemaakt, zien we weer de kracht van Google. De camera’s van de Pixel-modellen leveren doorgaans erg goede beelden af. Dat zien we dan ook terug bij dit model. Mooie scherpe beelden met een goede weergave van de kleuren, op een realistische manier.

Ook de groothoeklens doet het goed, en dat is niet vanzelfsprekend in deze prijsklasse, al zien we ook hier wel lichte onscherpte in de hoeken. Ingezoomde foto’s zijn ondanks het ontbreken van een telelens nog best aardig en prima bruikbaar. In de donkere uren levert de Pixel 7a keurige foto’s af. Ditzelfde geldt voor de selfies van de 16 megapixel front-camera die nette foto’s maakt. De foto’s die we met de Pixel 7a hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera van de Pixel 7a kan beelden in verschillende resoluties en framerates schieten. We hebben onderstaande video gemaakt in Full-HD met 60 frames per seconde. De videokwaliteit is meer dan prima.

Fotobewerking

Met de Pixel-modellen krijg je een aantal fijne functies en verbeteringen voor de fotobewerking tot je beschikking. Zo kun je met de magische gum storende objecten uit je foto ‘gummen’. Verder kun je bepaalde effecten en filters toepassen of bepaalde zaken in je foto camoufleren. Afhankelijk van de foto en de tool, kan dit best aardig werken. Hieronder zie je een foto die we met de Magic Eraser hebben bewerkt.

Prestaties en accu

De Tensor G2 chipset komt eigenlijk uit de fabriek van Samsung. Toch voert Google de naam Tensor, waarmee het lijkt alsof het helemaal van hen is. Tot op zekere hoogte is dat dan ook zo, de Tensor chipset zien we alleen terug bij Pixel-modellen. De Tensor G2 kennen we al van de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro en bewees daarin prestaties af te leveren. Daar helpt het werkgeheugen van 8GB ook mee.

Op het gebied van opslagruimte zijn er niet heel veel smaken om uit te kiezen. Er is enkel een variant op de markt met 128GB opslagruimte. Het is jammer dat er niet nog een 256GB geheugenvariant is, of dat je het geheugen kunt uitbreiden. Dat maakt het toestel voor de echt fanatieke gebruiker breder inzetbaar, al kun je met 128GB uiteraard ook heel veel opslaan op de telefoon en zal het voor de doorsnee gebruiker meer dan voldoende zijn.

Dan de accu van het toestel. Aan boord van de Pixel 7a is een 4385 mAh batterij. Bij de Pixel 7 Pro waren we totaal niet te spreken over het uithoudingsvermogen van de telefoon. Bij de Pixel 7a lijken de kaarten niet heel veel beter geschud. Bij gemiddeld gebruik noteren we een dag gebruik met een schermtijd van slechts 2,5 tot 4 uur. Afhankelijk van wat je ermee doet. Totaal niet indrukwekkend. Eveneens niet indrukwekkend is het opladen van het toestel. Dat gaat met slechts 18W en neemt daarmee zomaar twee uur tijd in beslag. Niet meer van deze tijd. Zeker niet als concurrenten vele malen hogere laadsnelheden aanbieden, zoals OnePlus met de van de week aangekondigde OnePlus Nord 3 met 80W laden.

Updatebeleid

Het updatebeleid van Google stak er altijd met kop en schouders bovenuit, maar inmiddels zien we dat Samsung hier nog een stap verder in gaat. Met de Google Pixel 7a ben je verzekerd van drie Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

Beoordeling

De Google Pixel-toestellen zijn stuk voor stuk fijne smartphones. Ze doen wat het moeten doen, zijn lekker snel en hebben een net beeldscherm en erg fijne camera. Daarbij laat de Pixel 7a zien dat je voor een degelijk toestel niet direct het dubbele hoeft uit te geven. Met de prijs-kwaliteitverhouding van het toestel zit het wel goed, minder goed zit het met de pijnpunten van het toestel. Ben je een intensievere gebruiker, dan zul je je storen aan de mindere accuduur. Snel opladen zit er ook altijd nog niet in, want dit duurt in vergelijking met concurrenten lang. Kun je daarmee leven, dan heb je aan de Pixel echt een fijn toestel.

Ben je benieuwd naar alternatieven voor de Pixel 7a, dan zou je kunnen kijken naar de Samsung Galaxy A54, met eveneens een goede camera, een betere accu en een nog beter updatebeleid. Een ander alternatief is de onlangs gepresenteerde OnePlus Nord 3 die een stuk sneller oplaadt. Je mist dan echter wel de schone Android-interface. Daarnaast heb je ook de Pixel 6a, de voorganger van Google zelf. Die is een stuk interessanter geprijsd en enorme verschillen met de 7a zijn er niet direct.

De Google Pixel 7a is verkrijgbaar bij Coolblue, Ben, Mobiel, Belsimpel, Amazon en T-Mobile.

