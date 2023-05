Motorola Edge 40 Pro review: premium vlaggenschip laat goede indruk achter

Motorola gaat al een tijd mee in de verschillende segmenten. Zo ook in de high-end reeks. Onlangs werd de Motorola Edge 40 Pro aangekondigd. In de afgelopen weken hebben wij het toestel voor je getest. Wat heeft de nieuwe Moto te bieden?

Motorola Edge 40 Pro

We hebben de afgelopen weken de dagen doorgebracht met het nieuwste vlaggenschip van Motorola; de Motorola Edge 40 Pro. Het is de opvolger van de vorig jaar uitgebrachte Edge 30 Pro. Dat toestel kende een aantal verbeteringen, en een aantal daarvan zijn aangegrepen om de opvolger beter te maken. Is dat gelukt? Dat vertellen we je in de Motorola Edge 40 Pro review.

Verkooppakket

In de zwartgekleurde verpakking van de Motorola Edge 40 Pro vind je alles wat je nodig hebt om te beginnen. Zo vind je hier niet alleen de smartphone zelf, maar ook wat papierwerk, de simnaald, de USB-C kabel en ook de oplader wordt meegeleverd. Erg prettig, want je kunt de Edge namelijk opladen met een kracht van 125W. Ook wordt een plastic hoesje meegeleverd. Dit is een ander hoesje dan bijvoorbeeld bij de Edge 30 Ultra.

Het is fijn dat Motorola een hoesje meelevert, maar dit hoesje vind ik maar matig. Zo sluit deze net niet lekker stevig genoeg af waardoor er duidelijke speling zit op de hoeken, en dat is storend in het gebruik. Opvallend is dat Motorola geen screenprotector op het scherm heeft geplakt; dit was eerder wel het geval.

Design en interface

Het design van de Motorola Edge 40 Pro ziet er op het eerste gezicht goed uit. De schermranden lopen door over de zijkant. Dit designelement is doorgetrokken naar de cameramodule. De randen daarvan lopen eveneens door aan de zijkant, wat deze smartphone een premium uitstraling geeft.

Aan de voorkant van de smartphone bevindt zich het 6,67 inch OLED-scherm dat een Full-HD+ resolutie biedt met een verversingssnelheid van 165Hz. Ik zie geen noemenswaardige verschillen, als we de Moto naast een toestel met een frequentie van 120Hz leggen, maar mogelijk dat de fanatieke gamer er nog blijer van wordt. Duidelijk is wel dat het scherm van de Edge 40 Pro van hoge kwaliteit is, zo is het uitstekend afleesbaar op zonnige dagen en heeft het een mooie weergave. Minder positief ben ik over de schermranden die doorlopen. Bijvoorbeeld bij het maken van foto’s gebeurt het te vaak dat de handpalm net een rand van het scherm aanraakt, waardoor bijvoorbeeld de sluitertoets niet reageert. Bij het verdere dagelijkse gebruik heb ik hier geen problemen mee ondervonden.

De achterkant van de Motorola Edge 40 Pro is luxe vormgegeven met een glinsterende, matachtige afwerking. Het geeft net wat meer grip dan een gladde achterkant, al zou ik persoonlijk zeker nog een hoesje overwegen, want stroef is de achterkant verre van. De rechterkant van de telefoon wordt gekenmerkt door de volumetoetsen en de power-button. Aan de onderkant heeft Motorola de sleuf voor de simkaart geplaatst, net als de USB-C poort en de speaker.

De vingerafdrukscanner van het toestel zit uiteraard geïntegreerd in het scherm. Hier hebben we geen klagen over. Deze doet namelijk uitstekend zijn werk, is nauwkeurig en lekker snel. Zo zien we het graag.

Interface

De interface van de Motorola Edge 40 Pro is vergelijkbaar met die van andere Android-modellen van de fabrikant. Het ontwerp is tegen het pure Android aan, en dat is prettig. Je hebt snel toegang tot de bekende onderdelen en in het notificatievenster heb je toegang tot de snelle instellingen.

De doorlopende randen van de smartphone hebben een handige toevoeging. Met Edge Lights kunnen de schermranden oplichten bij nieuwe berichten en meldingen. Motorola biedt met haar eigen tools ook handige toevoegingen. Deze vind je terug in de app genaamd ‘Motorola’. Denk aan het schudden met het toestel om de zaklamp in te schakelen en draaien met je pols voor het activeren van de camera. Blijf ik een uitkomst vinden.

Hoewel het schone Android gebruikt wordt, valt op dat Motorola toch probeert om extra apps te installeren. Druk je nét te snel door de stappen bij het eerste gebruik, dan worden er vrolijk meer apps geïnstalleerd. Deze kun je weliswaar weer verwijderen, maar we hadden liever gezien dat fabrikanten, dus niet alleen Motorola, hun apps zo lopen te pushen.

Communicatie

Met de bekende Google-apps kun je bellen en berichten sturen. Deze zijn voorgeïnstalleerd op de smartphone. Ditzelfde geldt voor het Gboard toetsenbord, maar dankzij Android kun je uiteraard in de Google Play Store op zoek naar alternatieven. Met de belkwaliteit is niets mis. Het werkt zoals je mag verwachten en de gesprekskwaliteit is goed.

Op het gebied van connectiviteit is de smartphone van alle gemakken voorzien. WiFi, 5G, GPS, NFC en Bluetooth zijn allen aanwezig en werken zoals het moet.

Multimedia

De Motorola Edge 40 Pro is voorzien van een set stereo-speakers waaruit de muziek klinkt. We zijn goed te spreken over de geluidskwaliteit; hier kunnen we weinig op aan te merken. Standaard is er een goede balans tussen hoge en lage tonen. Wel valt op dat het geluid op vol volume soms tegen het schelle aan zit, al heb ik dit niet als enorm storend ervaren.

Het beeldscherm is van hoge kwaliteit en zorgt ervoor dat je onder alle omstandigheden kunt genieten van de content op het scherm. De kleuren en details komen goed tot hun recht. Ook op zonnige dagen is het scherm uitstekend afleesbaar.

Camera

Motorola heeft de Motorola Edge 40 Pro voorzien van drie camera’s aan de achterzijde. De hoofdcamera telt 50 megapixel, verder is er een 50 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel telelens. Hoewel, die laatste is discutabel, want Motorola heeft het zelf liever over een portretzoomlens. Hiermee wordt dus duidelijk dat we niet teveel moeten verwachten op het gebied van inzoomen op bijvoorbeeld een gebouw.

De camera-app van de telefoon laat zich bedienen zoals je mag verwachten. Met amper wat vertraging leg je de beelden voor je vast. Zoals we van Motorola gewend zijn vind je in de applicatie nog verschillende instellingen terug die je aan kunt passen. Denk aan een watermerk, AI opties en natuurlijk zijn er weer de Motorola tools aanwezig. Zo kun je met Spotkleur aan de slag met het alleen vastleggen van die kleur in het beeld, de rest wordt monochroom, of kun je dubbele opnames maken. Gebruik je een bepaalde extra optie vaak, dan kun je deze naar de snelkoppelingsbalk in de camera-app slepen. Handig.

Maar hoe is de fotokwaliteit van de Edge 40 Pro? De smartphone legt beelden kleurrijk vast, met soms net wat teveel verzadiging, al vind ik dit persoonlijk niet storend. Foto’s zijn van hoge kwaliteit met rijke kleuren en genoeg details. Ook is er genoeg balans gevonden in het vastleggen van overbelichte en onderbelichte plekken.

Dan de groothoeklens; in onze Motorola Edge 30 Pro review hadden we hier nog wel wat verbeterpunten voor klaarliggen. Zo waren de beelden veel warmer dan in werkelijkheid en zagen deze er uitgerekt uit. Hoe pakt de opvolger het aan? Qua kleuren lijkt ‘de 40’ het duidelijk beter aan te pakken, maar het uitgerekte blijft wel. Dat hebben groothoeklenzen soms wel iets; maar bij de Motorola lijkt dat toch meer ‘dan normaal’ het geval te zijn.

Voor bijvoorbeeld bloemen kun je de macromodus gebruiken, al blijft dit vooral softwarematig een functie. De zoom-functie moet je inderdaad niet gebruiken om je onderwerp dichterbij te halen, zo blijkt tijdens het testen van de Moto. Niet alleen zijn de beelden minder duidelijk en missen ze details; we zien verspreid over het beeld ook vage vlekken, merkwaardig. Zie hiervoor de onderstaande foto. We hebben dit punt neergelegd bij Motorola en zij gaan dit verder onderzoeken.

In de avonduren doet de telefoon het vrij aardig, al is hij niet over het hele beeld scherp. Hier had Motorola echt veel meer mee kunnen doen. Naar mijn mening is een telelens vele malen nuttiger dan een zoom-portretlens die toch weer vooral softwarematig zijn werk lijkt te doen. Alle foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Onderstaande foto toont het verschil tussen de OnePlus 11 (links) en de Motorola Edge 40 Pro (rechts). Het grootste verschil is dat de foto van de Motorola net wat fletser oogt, en die van de OnePlus net wat meer details vastlegt doordat deze wat contrastrijker is.

Video

De videocamera van de Motorola Edge 40 Pro biedt verschillende instelmogelijkheden. Standaard film je in Full-HD, maar je kunt ook kiezen voor 4K en 8K. Goed om te weten is dat je de resolutie-instellingen niet terugvindt bij het tandwiel, maar toch wel verstopt bij het pijltje naar beneden in de camera-app. Een fijne functie is Horizontal Lock, hiermee kun je de horizon waterpas vastzetten, en hoe je de telefoon dan ook beweegt, je beeld blijft recht. Dit doet het toestel softwarematig. De video die we met de Edge 40 Pro hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Prestaties en accu

De Motorola wordt geleverd met de krachtige Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Een processor die zich in verschillende (high-end) smartphones al heeft mogen bewijzen. De Motorola doet het uitstekend op volle snelheid. We merken geen vervelende vertragingen of irritaties. Er is 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte beschikbaar. Dit geheugen is niet uitbreidbaar.

Dan de accucapaciteit van het toestel. Er is een 4600 mAh batterij aanwezig, welke je ontzettend snel kunt opladen. Namelijk met een kracht van 125W. Fijn is dat Motorola de oplader ook meelevert. De Motorola Edge 40 Pro scoort heel goed op het gebied van uithoudingsvermogen. Met matig gebruik hebben we 3,5 uur schermtijd en hebben we aan het einde van de dag nog meer dan de helft van de batterijlading over. Met intensief gebruik doe je circa 1,5 dag met de telefoon en haal je uiteraard een nog veel hogere screen-on-time.

Updatebeleid

In de afgelopen jaren heeft Motorola aardig wat verbeteringen doorgevoerd in het updatebeleid. Hoewel er zeker nog werk aan de winkel is, is de updatebelofte bij de duurdere toestellen beter dan voorheen. Voor de Motorola Edge 40 Pro belooft de fabrikant drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Een prima belofte, al hopen we dat Motorola niet meer zo lang de tijd neemt met het uitrollen van versie-updates als nu voor de Edge 30 Ultra bijvoorbeeld. Die wacht nog steeds op Android 13. Overigens; de Edge 40 Pro draait weliswaar op Android 13, de beveiligingsupdate staat nog wel op februari, en loopt daarmee 2-3 maanden achter. Maar wellicht moet de updatemachine nog aangeslingerd worden.

Beoordeling

We hebben ons de afgelopen weken goed vermaakt met de Motorola Edge 40 Pro. Ben je op zoek naar een goede uitgebreide smartphone, met handige toevoegingen en een mooi design, dan kan wat ons betreft de Motorola Edge 40 Pro zeker op het lijstje staan. Koop daar dan wel zelf nog een eigen hoesje bij, want degene die Motorola meelevert is niet alles. De accu is uitstekend en razendsnel opgeladen. Wel hadden we gehoopt op een échte telelens. Kun je daarmee leven, dan is de Edge 40 Pro een uitstekende keuze.

Maar welke concurrenten heeft de Edge 40 Pro? De grootste rivaal is de OnePlus 11, zoals we hebben besproken in de OnePlus 11 review. De resolutie van het scherm is hoger bij de OnePlus en de zoom-functie is bruikbaarder, verder zitten er niet veel verschillen tussen de modellen; al kan de gebruikte skin over Android de doorslag geven. Dan is er nog de Samsung Galaxy S23 (lees de Galaxy S23+ review). Een vergelijkbare prijs, maar hiervoor krijg je de helft minder opslagruimte. Wel de beste camera, al is de accucapaciteit duidelijk minder (3900 mAh) en duurt het opladen aanzienlijk langer. Dan is er nog de Xiaomi 13 (lees de Xiaomi 13 review). Dit toestel is circa 150 euro goedkoper, deelt hetzelfde updatebeleid, kan met 67W snelladen en heeft een prima camera, al stelt de groothoeklens wat teleur. Daarnaast mist de Xiaomi duidelijk de overzichtelijke, schone Android-interface met MIUI.

Je kunt het toestel kopen bij Bol.com, Mobiel, Coolblue, MediaMarkt.

Motorola Edge 40 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro