Motorola wankelt met updates Edge 30 Ultra: dit gaat er gebeuren

Eind vorig jaar kwam Motorola met de Motorola Edge 30 Ultra op de markt. De fabrikant heeft werk gemaakt van een stijlvol en in de basis een goed toestel. Toch kwakkelt het updatebeleid, zo blijkt uit berichten van gebruikers.

Motorola Edge 30 Ultra en updates

In onze Motorola Edge 30 Ultra review waren we vol lof over de smartphone. Onder andere de accuduur en het gebruiksgemak scoorde hoge punten. Toch waren er ook wel wat verbeterpunten. Deze zagen we terug in bijvoorbeeld de helderheidssensor en de (zoomlens van de) camera. Gebruikers melden zich nu bij DroidApp met problemen rondom updates voor het toestel. Het lijkt namelijk dat dit niet helemaal lekker verloopt voor de Ultra.

Opvallend; voor de broertjes Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo is bijvoorbeeld al de januari-update verschenen, voor toestellen uit de Edge 20-serie zelfs de februari-update al, waarbij gisteren de maart-update voor de Edge 20 verscheen. De Motorola Edge 30 Ultra moet het nog altijd doen met de december-update. Motorola belooft voor de Edge een ander updatebeleid dan de andere Edge 30-modellen met drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Deze security-patches moeten iedere twee maanden verschijnen.

Echter lijkt het erop dat Motorola met de Edge 30 Ultra wat meer moeite heeft wat betreft updates. Dit terwijl Motorola juist met verschillende andere modellen laat zien dat het updaten van smartphones serieuzer genomen wordt, als we kijken naar beveiligingsupdates. Toch is er nog wel het één en ander te verbeteren. Kijken we bijvoorbeeld naar Android 13, dan is er weliswaar een overzicht verschenen met welke toestellen bijgewerkt zullen worden; wanneer de update verschijnt is nog altijd onbekend. Opvallend, omdat vrijwel alle andere merken de uitrol inmiddels wel zijn gestart; Android 13 een jaar geleden werd aangekondigd en al een half jaar geleden officieel beschikbaar werd gesteld. Zeker voor een toestel van 799 euro mag je wel wat meer hierin verwachten.

Zit er nu verbetering aan te komen? Als we afgaan op informatie op een Amerikaans forum van Lenovo-Motorola, zit er een update aan te komen. Nee, geen Android 13; wel verbeteringen voor de camera. In het bericht, dat afkomstig is van een medewerker van Motorola, kent de update ‘broodnodige aanvullende verbeteringen voor de camerakwaliteit’. Hierbij wordt verder niet gesproken over wat er verbeterd is met de update. De update zou in de komende weken al in de VS beschikbaar moeten zijn, en we verwachten hem dan ook wel spoedig in Europa.

Reactie van Motorola Nederland

DroidApp heeft Motorola Nederland om opheldering gevraagd omtrent de updates van de Motorola Edge 30 Ultra.

In een reactie zegt Motorola dat het de bedoeling was om de februari-update vorige maand te verspreiden. Deze is echter in het ontwikkelstadium gebundeld met een nieuwe update die binnenkort uitgerold moet worden. In deze gecombineerde update zitten veel verbeteringen voor het toestel, waaronder verbeteringen voor de camera. Het merk laat weten dat Android 13 niet lang daarna moet verschijnen, maar doet geen uitspraken over wanneer de update verschijnt.