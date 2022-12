Motorola voegt meer toestellen toe aan Android 13-plannen

Motorola heeft eerder al van zich laten horen over het updaten van toestellen naar Android 13. Hoewel nog geen enkele smartphone van de fabrikant geüpdatet is naar de nieuwe versie, wordt het lijstje met toestellen dat de update krijgt, uitgebreid met nog eens een aantal modellen.

Android 13 bij Motorola

Samsung, Sony, OnePlus en andere fabrikanten zijn inmiddels al gestart met het uitrollen van Android 13 voor hun toestellen. Motorola lijkt echter meer tijd te nemen of nodig te hebben om Android 13 te optimaliseren voor de smartphones. Het merk heeft in september het nieuws gedeeld welke smartphones de update naar de nieuwe Android-versie kunnen verwachten. Dat lijstje bestond voor de Europese markt uit tien modellen, waaronder de toestellen die we onlangs hebben getest, zoals in de Motorola Edge 30 Neo review.

Met de bekendmaking van het nieuws van Motorola komt het aantal toestellen dat de update naar Android 13 krijgt, uit op twintig. Niet alle twintig modellen zijn beschikbaar in Nederland. De modellen die nieuw zijn toegevoegd aan het schema, hebben we hieronder dikgedrukt neergezet.

Helaas heeft Motorola nog altijd niet bekend gemaakt wanneer updates worden uitgerold. Het merk houdt zijn lippen stijf op elkaar wat dat betreft. Motorola heeft weliswaar het updatebeleid flink verbeterd de afgelopen maanden wat betreft beveiligingsupdates; op het gebied van Android-updates moet nog even wat harder aan de weg getimmerd worden.

