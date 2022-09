Motorola in Europa: deze toestellen krijgen de update naar Android 13

Voor in ieder geval dertien toestellen zal Motorola de update naar Android 13 uitrollen. Het gaat hier om de Europese lijst, nadat eerder al de lijst voor Amerika werd verspreid.

Motorola over Android 13

Het is een week vol nieuws over Motorola. Nog maar een paar dagen geleden was daar de aankondiging van de Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo. Daar hebben we ook een mooie uitgebreide preview van gegeven en nu is er opnieuw nieuws over Motorola. Het nieuws gaat over Android 13.

De fabrikant heeft voor de Europese markt een lijst gedeeld met toestellen die bijgewerkt zullen worden naar de nieuwste versie. Het overzicht bestaat voor nu uit dertien toestellen die de update zullen krijgen. Wanneer dit staat te gebeuren is niet bekend, maar eerder liet Google al weten dat het ‘later dit jaar’ zal beginnen met het in gebruik nemen van het nieuwe besturingssysteem.

Android 13 zal beschikbaar komen voor de volgende dertien modellen;

Wanneer er meer informatie is over wanneer de update naar Android 13 uitgerold wordt, lees je dat uiteraard op DroidApp. Alles over de nieuwe functies lees je in dit artikel.

