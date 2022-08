Motorola deelt eerste lijst met toestellen die Android 13 krijgen

Steeds meer fabrikanten geven meer openheid over welke toestellen de update naar Android 13 zullen krijgen. Zagen we eerder Oppo al, nu deelt Motorola een eerste lijst met de toestellen die bijgewerkt zullen worden naar Android 13. Welke smartphones van het bedrijf krijgen de nieuwste versie?

Android 13 overzicht voor Motorola

Ben je benieuwd welke toestellen door de fabrikanten geüpdatet worden naar Android 13, dan kun je hiervoor terecht in ons Android 13 Update Overzicht. Hier zie je precies welke smartphones, wanneer worden voorzien van de nieuwe update. Op dit moment laat Motorola van zich horen met daarin een overzicht van de toestellen die op termijn worden voorzien van Android 13.

Tegenover Tweakers laat Motorola weten dat de lijst niet perse representatief is voor de Europese markt. Dat zien we ook aan de modellen die genoemd worden. Zo missen we nog wel een hoop toestellen waarvoor we een update verwachten, maar die hier niet genoemd worden. Denk aan de Moto G52 en de Edge 20-serie. Dit komt onder andere doordat sommige toestellen in bepaalde landen onder andere namen zijn uitgebracht. Dit betekent dat er later nog een officieel overzicht verschijnt voor Europa, zo is de verwachting.

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30

Moto G Stylus 5G 2022

Moto G 5G 2022

Moto G82 5G

Moto G62 5G

Moto G42

Moto G32

